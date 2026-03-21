Adriana Volpe pronta a lasciare il GF Vip: le parole dopo la puntata

IPA Adriana Volpe

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda il 20 marzo 2026: abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia, storiche rivali. Ma, dopo la puntata, c’è stato un momento di sconforto per la Volpe, che si è detta addirittura pronta ad abbandonare la Casa del GF Vip per tornare dalla figlia. Cos’è successo nella notte.

Adriana Volpe, lo sfogo nella notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Nel corso del secondo appuntamento del reality show, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno parlato della vicinanza della Volpe a Pietro Delle Piane, l’ex fidanzato della Elia. La fine della storia d’amore è stata sviscerata al GF Vip, dove la Elia ha ammesso di ricordare solo le “cose brutte” della sua relazione. Ciononostante, per la Volpe, Delle Piane è stato l’unico ad aver “tirato fuori il meglio di lei”.

Il confronto non è stato dei migliori: Elia ha accusato la Volpe di essere falsa. “L’ho conosciuto perché era il compagno di Antonella ed è stato l’unico uomo che ha saputo tirare il meglio di lei. Si parlava addirittura di matrimonio. Quando lui aveva momenti di crisi mi ha chiamato perché sa che conosco bene lei e le sue reazioni. Lui è innamoratissimo di Antonella”, ha detto la Volpe durante la seconda puntata del GF Vip.

Quando le luci della diretta si sono spente, la Volpe e la Elia hanno tentato un chiarimento. Commossa, la Volpe si è rivolta proprio a lei: “Io ti credevo davvero amica, quando in tv hai detto che non lo eri, per me è stato un colpo durissimo. Ero alla comunione del figlio del suo ex fidanzato, credevo di far parte dei vostri affetti più cari”. Tra loro è anche arrivato un abbraccio, ma la Volpe ha avuto un momento di cedimento.

Adriana Volpe: “Voglio andare a casa”

“Vorrei tanto essere a casa adesso! Voglio andare a casa. Sto proprio male adesso. Devo ripartire da qui, perché non ce la faccio. Sono in crisi ora, penso anche a come staranno adesso a casa mia. Mia figlia cosa penserà adesso? Come starà? Io non ce la faccio. Basta, io non ho più senso qui”, queste le parole della Volpe, che è stata supportata subito dalla Elia.

“Sei stata splendida. Io ti vedevo come una maestrina, una dura, invece sei un angelo. Improvvisamente la verità è uscita dai tuoi occhi. Sei un angelo, con due ali giganti, sei luce pure. Tu sei bellissima, sei bella, ti sto accanto, io ti starò vicina”. In realtà, è stato un momento molto dolce: nonostante la storica rivalità, la Elia non ha lasciato la Volpe da sola nemmeno per un secondo, chiedendole anche di parlare con gli autori per far arrivare un messaggio alla figlia, Gisele.

“Se va in crisi perché vede la mamma così? Voglio andare da lei. Non mi va nemmeno di pensare che possa stare male. (…) Non voglio che veda la mamma che si dispera e vuole andarsene”. Deposta l’ascia da guerra, la Elia ha elogiato la sua imperfezione, il suo sfogo, la sua fragilità. “Prima eri scostante, fredda, impostata e ora ti sei liberata”.