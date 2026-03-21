Grande Fratello Vip, le pagelle della seconda puntata: ciclone Mussolini (8), lo scivolone di Adriana Volpe (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo un esordio scoppiettante, il Grande Fratello Vip è tornato con la seconda puntata. L’appuntamento del venerdì ha regalato al pubblico grandi emozioni, con i vip pronti a mettersi a nudo e una Ilary Blasi come sempre scoppiettante.

Alessandra Mussolini è inarrestabile. Voto: 8

Che fosse una tipa tosta non ne avevamo dubbi e anche in questa seconda puntata del GF Vip, Alessandra Mussolini ha fatto sentire chiara e forte la sua voce. L’ex politica nei giorni scorsi aveva affermato di non voler cedere più alle provocazioni di Selvaggia Lucarelli, ma nel corso della diretta le cose sono andate diversamente.

Fedele al suo carattere deciso, la Mussolini ha replicato all’accusa di seguire un copione e di essere alla ricerca di attenzioni proprio come una influencer, raccontando dettagli pittoreschi come quello del tatuaggio nelle parti intime.

“Io non ho problemi con gli influencer, sui social non ci sto – ha chiarito la Mussolini -. Il mio unico interesse è sperare che la mia famiglia non abbia danni dalla mia esperienza. Non mi interessano i meme, non so neanche cosa significhi. Se uno diventa noiosa è perché è noiosa. Non voglio essere condizionata da te, non mi interessa. Voglio essere me stessa”.

Poco dopo la concorrente è stata protagonista di un momento molto divertente, dando vita ad una performance sulle note di una canzone giapponese insieme a GionnyScandal. “Nell’insieme era uno strazio”, ha riso Cesara Buonamici.

E riguardo il celebre tatuaggio (di cui tutti parlano) la Mussolini ha spiegato: “Prima di tutto il corpo è tutto, là diciamo nella zona pubica ci sono dei rametti, una bella corona di re e alla fine un bel diamante perché va celebrata dopo 3 cesarei, questo e tanto andava bene. Antonella è l’unica che l’ha visto”.

Lo scivolone di Adriana Volpe. Voto: 5

Lo scontro che era iniziato durante la prima puntata del GF Vip fra Adriana Volpe e Antonella Elia, è diventato ancora più chiaro e forte durante il secondo appuntamento. Al centro del dibattito il comportamento della Volpe, rimasta amica di Pietro Delle Piane, ex compagno della Elia.

“Mi ha dato fastidio che le abbia fatto gli auguri”, ha spiegato la Elia, gelata dalle parole di Adriana, che avrebbe parlato con l’attore proprio del loro rapporto finito -. Io l’ho trovato squallido. Poteva mandare un messaggio a me, è stato scorretto. E sì, mi rode”.

“L’ho conosciuto perché era il compagno di Antonella ed è stato l’unico uomo che ha saputo tirare il meglio di lei – ha rivelato la Volpe -. Si parlava addirittura di matrimonio. Quando lui aveva momenti di crisi mi ha chiamato perché sa che conosco bene lei e le sue reazioni. Lui è innamoratissimo di Antonella”. Di fronte a queste parole, la Elia ha sbottato: “Adriana sei falsa, questa è follia”.

Parole che non hanno convinto il pubblico che, almeno per il momento, sembra patteggiare per Antonella Elia, tanto da averla resa immune in questa puntata. Di certo questo triangolo era evitabile.

La solitudine di Antonella Elia. Voto: 9

Non ha paura di mostrarsi fragile, Antonella Elia, e lo fa quando racconta di sentirsi sola e di aver sofferto tantissimo per la fine della relazione con Pietro Delle Piane. Un addio deciso da lei che l’ha messo a dura prova.

“La mia decisione di troncare è stata motivata – ha spiegato alla conduttrice – e purtroppo mi vengono solo in mente le cose brutte. Ho questo difetto, non riesco a ricordare le cose belle perché quelle brutte pigliano il sopravvento. Ad un certo punto ho capito che dovevo troncare questo esame, che è stato molto profondo ma non poteva certo portare a un matrimonio. Per sposarsi bisogna avere delle radici solide, e con Pietro non le abbiamo mai costruite. Per colpa mia e anche per colpa sua. Non sono sicura che sia una storia vera”.

La showgirl ha poi confessato di sentirsi molto sola: “Mi sento sola – ha detto -. A parte gli amici, non ho tutti questi punti di riferimento. Il destino ha voluto che io vivessi in questo deserto. Ci sono abituata fin da piccola, sembra incolmabile, però se ti impegni riesci. Non amo molto me stessa”.

Nella Mystery Room, la Elia ha ricevuto un regalo da parte delle amiche: un piccolo angelo verde portafortuna che aveva perso durante la prima puntata del GF Vip. Le amiche hanno anche consegnato ad Antonella una lettera: “Anto, ci sono momenti in cui ci si sente soli anche in mezzo a tante persone. Momenti in cui tutto fa più rumore dentro. Non dimenticare mai che ci siamo noi e le tantissime persone che ti amano di amore vero”.

Raimondo Todaro si mette a nudo. Voto: 7

Raimondo Todaro è senza dubbio il concorrente perfetto per il Grande Fratello Vip. Non ha paura di dire quello che pensa, non rifugge i confronti e ha la capacità di raccontarsi con sconcertante sincerità. Di fronte alle telecamere, il ballerino ha parlato della sua malattia, ereditata dal padre, e della battaglia intrapresa per combattere il male. A salvarlo è stata la danza, ma anche l’amore per la figlia Jasmine, nata dal legame con Francesca Tocca.

“È stato un periodo brutto dove il mio lavoro mi ha salvato, mia figlia mi ha salvato – ha confessato -. Ti senti inutile. In tutta la mia carriera, tutto quello che ho fatto è sempre dipeso da me. Ad un certo punto mi sono sentito inerme. Non sapevo cosa poter fare”.

Raimondo ha poi parlato del suo rapporto con il padre: “So quanto mio padre mi ami, però nei modi è un po’ vecchio stampo – ha detto -. A parole non è bravo, ma nei gesti sì. È sempre stato presente, ma un passo indietro: se avevo bisogno sapevo che c’era, mi ha sempre fatto fare di testa mia. La parte sdolcinata mi manca perché l’ho presa da lui. Se lo chiamo è perché mi serve qualcosa, lo so che sbaglio. Ogni persona al mondo dovrebbe avere un papà come il mio, però non siamo per gli abbracci”.