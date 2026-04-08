GF Vip, Adriana Volpe fuori dalla casa: cosa è successo

Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio e il riferimento ai "motivi personali".

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Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La showgirl e conduttrice, secondo quanto annunciato da Mediaset, avrebbe abbandonato momentaneamente il reality per “motivi personali”.

Adriana Volpe esce dalla casa del GF Vip

L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social della trasmissione condotta da Ilary Blasi. “Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali”, si legge nella nota.

Nessuna spiegazione ulteriore riguardo i motivi che avrebbero spinto Adriana Volpe ad uscire dal GF Vip. Online in tanti hanno ipotizzato che Adriana sia uscita semplicemente per sottoporsi a controlli medici dopo il piccolo incidente alla mano di qualche giorno fa, per altri i motivi potrebbero essere più gravi.

Probabilmente nelle prossime ore ne sapremo qualcosa di più. L’uscita della Volpe di certo arriva in un momento di grandissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta con Ilary Blasi infatti la showgirl si era scontrata con Alessandra Mussolini, ma anche con l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

Tornata vicina ad Antonella Elia dopo lo scontro iniziale, Adriana Volpe nella settima puntata del GF Vip aveva puntato il dito contro la Mussolini, accusata di attaccare tutti e di fare strategia all’interno del reality.

“Io la vedo come una grandissima regista – aveva spiegato -, lei decide gli umori della Casa, si intromette su ogni cosa, dà sentenze che è una bellezza, ma soprattutto decide chi prendere di mira, e poi si fa tutto il teatrino attorno che le dà sostegno”.

Poco dopo era arrivato lo scontro con Selvaggia Lucarelli e l’accusa di essere una stratega. “Lei ha ripetuto esattamente il ritratto che io di Alessandra ho fatto mezz’ora fa. Lei però è attentissima a quello che noi diciamo in studio, è un radar, ascolta e capisce cosa deve fare. Non ha personalità, gioca ed è astuta”, aveva rivelato.

La crisi di Adriana Volpe

Qualche settimana fa, poco dopo il suo ingresso nel reality, Adriana Volpe aveva minacciato di lasciare la trasmissione, provata da una discussione con Antonella Elia e preoccupata per la figlia Giselle.

“Se va in crisi perché vede la mamma così? Voglio andare da lei – aveva detto piangendo disperata -. Non mi va nemmeno di pensare che possa stare male. Chi le spiega cosa sta succedendo? Adesso è con i miei zii a Roma e con una nostra carissima amica. Io devo sapere che lei sta bene. Io non volevo che mi vedesse così, adesso non riesco a pensare ad altro. Non voglio che veda la mamma che si dispera e vuole andarsene”.

A convincerla a restare, totalmente a sorpresa, era stata proprio Antonella Elia. “Sei stata splendida – aveva detto la Elia, consolandola e chiedendole di rimanere nel reality, ricucendo il loro rapporto -. Io ti vedevo come una maestrina, una dura, invece sei un angelo. Improvvisamente la verità è uscita dai tuoi occhi. Sei un angelo, con due ali giganti, sei luce pure. Tu sei bellissima, sei bella, ti sto accanto, io ti starò vicina”.