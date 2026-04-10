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C’è uno scontro in atto nella casa del Grande Fratello, che prosegue fin quasi dai primi giorni. Adriana Volpe e Alessandra Mussolini non sembrano in grado di trovare un terreno comune. Caratteri molto diversi e, stando all’evidenza, incompatibili.

Un ottimo risultato per i contenuti ma, di fatto, ciò che viene restituito al pubblico è uno scontro preadolescenziale. Ci si rinfaccia tutto e, costantemente, si ricerca l’intervento del genitore, che in questo caso è Ilary Blasi, ovviamente. A tutto ciò si aggiungono poi i commenti da esterne delle “sorelle” Selvaggia e Cesara, che nella puntata del 10 aprile non sono mancati.

Lo scontro in settimana

La tensione in casa è altissima e, per quanto anche Antonella Elia abbia avuto da ridire nei confronti di Alessandra Mussolini, la vera sfida è tra lei e Adriana Volpe. Uno scontro così duro che ha spinto l’ex politica a isolarsi.

Ben 24h d’assenza, condite da numerosi apprezzamenti da parte di Volpe e non solo. Una casa del GF di colpo calma e serena, ha più volte commentato la conduttrice. Una tregua forzata, di fatto non destinata a durare.

Mussolini parla troppo e spesso ferisce, ecco in estrema sintesi il pensiero di Volpe. L’ha descritta come una donna abile a fare sceneggiate e teatrini divertenti in puntata, ma che durante la giornata rende la vita degli altri molto difficile.

L’altra inquilina, invece, ritiene la rivale una giocatrice esperta. Sostiene l’abbia provocata per giorni, atteggiandosi a maestrina e rifiutando ogni sorta di riappacificazione. Il caso scandalo? Una frase infelice di Adriana, che sostiene d’essere stata fraintesa anche stavolta: “Io avrò anche gli occhi stretti ma tu di largo hai altro”.

Parafrasando lievemente, ecco la frase incriminata. Mussolini parlava dello sguardo di Volpe durante il bacio dato nel corso del freeze. La conduttrice, invece, sostiene d’aver fatto riferimento alla “bocca larga” della gieffina. In molti, però, hanno visto in quelle parole un riferimento sessuale.

Tutte contro Adriana Volpe

Non si comportano da signore, questo il pensiero di Cesara Buonamici. Si è scagliata soprattutto contro Adriana Volpe, rea d’aver lanciato il sasso e nascosto la mano. Per lei quella frase era a sfondo sessuale e “fa il pari con quella sul vibratore”.

Selvaggia Lucarelli interviene e, per quanto bacchetti Alessandra, ci tiene a sottolineare che lei è così come la si vede. Sta giocando per il gusto di farlo, spiega, a differenza dell’altra che gioca secondo una chiara strategia.

“Non rispondi subito ma attendi, valuti la risposta più utile”. Anche il suo prendere le distanze e chiamare costantemente la coinquilina “Mussolini” sarebbe un modo per provocarla e spingerla a perdere le staffe.

Ed è proprio qui che casca l’asino. Ilary Blasi sottolinea quanto questo atteggiamento sia provocatorio e, dunque, Volpe non può dire d’essere l’unica vittima di un clima del genere. Adriana però ci tiene a sottolineare di non aver fatto nulla di male. Si sente unicamente vittima e ben al di sopra di certi mezzucci.

Eppure sottolinea di utilizzare “Mussolini” di continuo perché è un bel cognome forte. “Lei ne è fiera e fa bene”, dice. Sulla carta nulla di male nell’esprimersi così, come a scuola, se non fosse per la storia italiana.

Selvaggia interviene e, furente, rimuove quella maschera di finta ingenuità ad Adriana: “Le stai dando della dittatrice?”. Anche Ilary interviene e tenta di farle dire perché mai le piaccia tanto usare quel cognome. Scene non degne di nessuna delle due ma, si sa, il Grande Fratello fa questo effetto e, diciamolo, un bel po’ lo ricerca.