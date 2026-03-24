GF Vip, lite furiosa fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini: “Sei isterica!”

Al Grande Fratello Vip scoppia la lite (assurda) fra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, fra illazioni e accuse.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche settimane, ma in Casa la tensione è già arrivata al limite. L’ennesima lite scoppiata è quella fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini che si sono scontrate per via di motivi piuttosto banali.

La lite fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini per la sveglia

Tutto è iniziato da una necessità di Alessandra Mussolini. L’ex politica infatti deve seguire una terapia e viene svegliata molto presto, tutte le mattine, dal Grande Fratello. Una situazione che ha infastidito non poco gli altri inquilini della Casa e che è arrivata alle orecchie della Mussolini, decisa a fare chiarezza.

In cucina l’ex politica ha affrontato Adriana Volpe, infuriandosi per il suo atteggiamento. “Se uno vi prende a parolacce di prima mattina siete contenti? – ha detto – Questa qui si è scagliata contro di me appena sveglia. Io sono anche uscita subito per non disturbarti, cara signorina tummistufi”.

Adriana Volpe ha quindi provato a spiegare le sue ragioni. “Siccome andiamo a dormire tanto tardi. Puoi eventualmente pensare di posticipare la cosa a un altro orario? – ha chiesto – Ti ho anche dato un’altra possibilità. Ho detto, invece di sentire che ti chiamano dall’alto, ‘Alessandra!’, ci sia invece l’ipotesi di avere una piccola sveglietta per te, che vibra. Perché io e gli altri ci svegliamo altrimenti! Questa sveglia è come una tortura, una goccia che cade ogni mattina”.

Una proposta che non è piaciuta per niente alla Mussolini. “E che devo fare? Io sono malata, tu sei sana, beata te! – ha sbottato – Devo prendere le pillole per il cuore e per il colesterolo. Mi devo far svegliare. Vuoi che mi mettano un vibratore? Ok, vai e diglielo. Ora vai in confessionale e diglielo, ‘mettetele un coso per svegliarla, così non disturba il sonno della signora’. Tu mi hai detto le parolacce di prima mattina! Anche Ibiza si è svegliata, ma non mi ha detto nulla, perché mi rispetta. Ora vai a chiedere ‘mettetele un vibro sul cuscino’! Facciamo la vibrazione, il vibratore sotto al cuscino!”.

Lo sfogo di Adriana Volpe

A quel punto i toni della lite si sono accesi ancora di più. “Io parlavo della sveglia che vibra – ha replicato – Di che cosa ho bisogno? Ripeti quello che hai detto. Non ho mai parlato di vibratore, ma di vibrazione. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto”. Poco dopo la showgirl si è sfogata con gli altri inquilini della casa.

“Però non può essere così isterica”, ha affermato la Volpe, provata dallo scontro. Insomma le scintille non mancano e nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà molto di cui discutere. Al centro dei dibattiti non solo la lite fra la Mussolini e la Volpe, ma anche il bacio che Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono scambiati sotto le coperte durante la notte.

Un bacio arrivato dopo che il cantante si era avvicinato molto a Ibiza Altea e che quest’ultima aveva affermato di avere un forte interesse nei suoi confronti.