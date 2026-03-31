Ascolti tv del 30 marzo, De Martino e Alessandro Gassmann contro Gerry Scotti e Ilary Blasi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

È iniziata un’altra settimana televisiva e per l’ultima volta Alessandro Gassmann, protagonista su Rai 1 di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, ha sfidato Ilary Blasi che su Canale 5 ha condotto il Grande Fratello Vip.

Fino ad ora Gassmann ha avuto la meglio in termini di share su Ilary Blasi. Il suo GF Vip fatica a decollare e già spunta la minaccia di chiusure anticipate. Le interminabili polemiche che hanno visto protagonista Alessandra Mussolini e le bestemmie che hanno coinvolto alcuni inquilini della Casa non hanno risollevato l’audience.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica, mentre Italia 1 ha trasmesso il film, Transporter: Extreme. Massimo Giletti ha condotto su Rai 3 Lo stato delle cose e su Rai 2 è andato in onda Fatima 2020. Su La7 ha presentato Cento di questi Fo.

Nell’access prime time si è riproposto lo scontro tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 30 marzo

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 30 marzo

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 30 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 30 marzo