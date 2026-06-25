Ascolti tv del 24 giugno, la prima sfida di Temptation Island è contro i Mondiali

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di "Temptation Island" ed è scontro con i Mondiali. Gerry Scotti incontenibile: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Filippo Bisciglia

L’edizione 2026 di Temptation Island è partita su Canale 5 mercoledì 24 giugno e tutti si aspettano grandi risultati. Lo scorso anno Filippo Bisciglia era riuscito a detronizzare dal podio degli ascolti persino Alberto Angela.

L’impresa ora però è ben più difficile. Infatti, la prima puntata di Temptation Island si è scontrata su Rai 1 con la partita dei Mondiali 2026, Svizzera-Canada, che ha fatto saltare nuovamente Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti è incontenibile. Anche se l’Italia non si è qualificata, la competizione calcistica è molto seguita e fino ad ora le partite hanno avuto la meglio in fatto di share. Bisciglia deve quindi fare il miracolo.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Mother’s Instinct e su Rai 3 Chi l’ha visto?, probabilmente una delle ultime puntate condotte da Federica Sciarelli.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca e su Italia 1 è andato in onda il film, Big Game – Caccia al presidente. La7 ha trasmesso Lezioni di mafie.

Prima serata, ascolti tv del 24 giugno

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 24 giugno

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 24 giugno

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 24 giugno