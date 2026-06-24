Temptation Island, che fine hanno fatto le coppie del programma: matrimoni e rotture

Alcune coppie di Temptation Island sono arrivate all'altare, altre si sono lasciate dopo il reality: ecco che fine hanno fatto i protagonisti più amati del programma

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Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia conduce Temptation Island

Bastano poche note di Love the Way You Lie di Rihanna ed Eminem, il celebre “ho un video per te” di Filippo Bisciglia e l’inquadratura del pinnettu per capire che l’estate televisiva è ufficialmente iniziata.

Da oltre dieci anni Temptation Island accompagna milioni di spettatori tra falò di confronto, tentazioni e crisi di coppia che, puntualmente, finiscono per monopolizzare conversazioni, meme e social.

Nel corso delle edizioni c’è chi ha lasciato il programma mano nella mano fino ad arrivare all’altare e chi, invece, ha scoperto davanti alle telecamere che la propria storia era arrivata al capolinea. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti più indimenticabili del programma.

“Temptation Island”, le coppie che si sono sposate

Nonostante la fama di “fabbrica di rotture”, Temptation Island ha regalato anche diverse storie a lieto fine. Alcune coppie, dopo aver superato falò infuocati, video compromettenti e momenti di crisi, sono riuscite a trasformare l’esperienza nel reality in un nuovo inizio, arrivando fino all’altare e, in molti casi, anche alla nascita di una famiglia.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo

Tra le coppie simbolo delle prime edizioni del programma, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo sono riusciti a trasformare una relazione piena di alti e bassi in una storia da lieto fine.

Dopo aver superato le difficoltà (e la tentatrice) emerse durante il reality, si sono sposati nel 2016 e oggi sono genitori di quattro figli.

Raffaela Giudice e Andrea Celentano

Protagonisti di Temptation Island nel 2018, il percorso di Raffaela e Andrea nasceva da 7 anni di relazione e la paura di stare insieme solo per abitudine.

Un viaggio nei sentimenti disseminato di ostacoli tra cui la vicinanza di Andrea con Teresa Langella. Nonostante le difficoltà, la coppia aveva scelto di uscire insieme dal programma. Nel 2022 è arrivato il matrimonio, coronando una relazione che sembrava destinata a interrompersi proprio durante il reality.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Veraci e fumantini, Carlotta e Nello hanno conquistato il pubblico in un periodo, il 2020, in cui potersi prendere un po’ di respiro davanti al televisore era un imperativo categorico. Erano entrati nel reality proprio perché Carlotta voleva sposarsi e capire se la loro relazione stava effettivamente andando verso quella direzione.

Dopo il programma, che aveva avuto risvolti tutt’altro che sereni, i due hanno continuato la loro storia fino al matrimonio celebrato nel 2022. Nel 2024 è arrivata anche la loro prima figlia.

Speranza Capasso e Alberto Maritato

Quando parteciparono al programma, anche loro nel 2020, in pochi avrebbero scommesso sul loro futuro insieme. Eppure, dopo aver affrontato una delle crisi più difficili viste nel reality, Speranza e Alberto hanno deciso di concedersi una seconda possibilità. Una scelta che li ha portati prima a ritrovarsi e poi a sposarsi creando una bellissima famiglia.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

La loro è una delle storie più recenti nate sotto i riflettori di Temptation Island 2023. Arrivati nel villaggio dopo una lunga crisi, sono poi riusciti a ritrovarsi una volta terminata l’esperienza. Dopo la proposta di matrimonio arrivata in televisione, i due si sono sposati nel 2025 e nel 2026 sono diventati genitori.

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi

Se c’è una frase che ogni fan di Temptation Island ricorda a memoria è probabilmente quella sulla presunta “malattia delle donne“. Autore della massima è Oronzo Carinola, protagonista insieme a Valentina De Biasi di una delle edizioni più memorabili del reality.

Tra tentatrici, lacrime e falò infuocati sembrava impossibile immaginare un lieto fine per la coppia. E invece, a sorpresa, i due sono riusciti a superare la crisi, hanno costruito una famiglia e nel 2025 sono convolati a nozze.

Valentina Riccio e Antonio Panico

Un gazebo e un abbonamento allo stadio sono bastati per trasformare Antonio Panico in uno dei protagonisti più commentati dell’edizione 2025 di Temptation Island. Sfoghi, lacrime, reazioni impulsive e discussioni che hanno rapidamente conquistato i social: il suo percorso insieme a Valentina Riccio ha regalato alcuni dei momenti più memorabili della stagione.

Eppure, nonostante le tensioni e i numerosi confronti davanti alle telecamere, il loro viaggio nei sentimenti si è concluso nel migliore dei modi. Durante il falò finale Antonio ha chiesto a Valentina di sposarlo, sorprendendo pubblico e fidanzata. Per il momento non sono arrivate foto di nozze, ma la coppia continua a vivere la propria storia e presto accoglierà un figlio.

Le rotture più clamorose nella storia di “Temptation Island”

Se alcune coppie sono riuscite a trasformare il reality in un trampolino verso il matrimonio, altre hanno lasciato il segno per motivi completamente diversi. Nel corso degli anni Temptation Island ha regalato falò rimasti nella memoria del pubblico, frasi diventate virali e separazioni che ancora oggi vengono ricordate dai fan.

Francesco “Lenticchio” Chiofalo e Selvaggia Roma

Quando si parla di Temptation Island, il pensiero corre inevitabilmente a Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Lui, ribattezzato da tutti “Lenticchio”, è diventato uno dei personaggi più iconici nella storia del reality. Hanno portato sull’isola gelosie, crisi e lacrime davanti ai video mostrati nel pinnettu.

La coppia è poi uscita insieme dal programma, ma la relazione è terminata nei mesi successivi tra accuse reciproche e continui botta e risposta sui social.

Lara Zorzetto e Michael De Giorgio

Tra le coppie più esplosive mai passate dal viaggio nei sentimenti ci sono sicuramente Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Con una relazione già in crisi, il comportamento di Michael durante il percorso ha contribuito a trasformare la loro esperienza in una delle più discusse di sempre.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti

La loro differenza d’età era stata uno degli argomenti più dibattuti fin dall’inizio dell’edizione di cui sono stati protagonisti. Tuttavia, a mettere definitivamente in crisi la coppia sono stati i comportamenti di Tommaso all’interno del villaggio e la crescente complicità con una delle single.

Più che la differenza d’età sono state le continue insinuazioni di lui, sempre estremamente geloso, le immagini viste durante i falò a portare Valentina a prendere una decisione definitiva.

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta

Alcuni falò sono diventati iconici per le lacrime, altri per le litigate. Quello di Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta è entrato nella storia del programma per una gaffe che i fan ricordano ancora oggi.

Dopo settimane di crescente complicità con il tentatore Andrea Dal Corso (che poi si è sposato proprio con Teresa Langella), Martina era arrivata al confronto finale ormai distante dal fidanzato che, in realtà, sperava di riconquistarla. Nel pieno della discussione finale, però, aveva chiamato Gianpaolo proprio con il nome del tentatore, regalando uno dei momenti più imbarazzanti e memorabili mai andati in onda a Temptation Island e, ovviamente, la conclusione della loro relazione.