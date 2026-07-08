Temptation Island, anticipazioni della terza puntata: nuovi falò e consapevolezze

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Fascino Filippo Bisciglia conduce Temptation Island

Se pensavate che il livello di dramma fosse già abbastanza alto, preparate i popcorn. Stasera, mercoledì 8 luglio, la nuova puntata di Temptation Island 2026 è pronta ad alzare ulteriormente l’asticella con falò di confronto, lacrime, dubbi e decisioni destinate a cambiare il destino di più di una coppia.

Filippo Bisciglia, al timone del viaggio nei sentimenti, è pronto a riaprirci le porte dei resort per una serata che potrebbe segnare un punto di svolta per diversi protagonisti. Tra confronti attesi, nuovi filmati e crisi sempre più profonde, ecco tutte le anticipazioni della puntata.

“Temptation Island”, Sara accetta il falò di Gabriele?

La puntata riparte esattamente da dove si è interrotta quella della scorsa settimana. Gabriele, dopo aver chiesto un falò di confronto anticipato, aspetta davanti al fuoco l’arrivo della sua fidanzata Sara. La domanda è una sola: lei si presenterà oppure no?

La richiesta del falò arriva dopo un finale di puntata ad alta tensione. Di fronte ad alcuni filmati di Sara, Gabriele ha perso completamente la calma e si è lanciato in una corsa lungo la spiaggia nel tentativo di raggiungere il villaggio delle fidanzate per confrontarsi con il single che lui stesso ha ribattezzato “Hulk”.

Un’impresa, almeno per quanto riguarda il confronto, destinata a fallire, che però lo ha convinto di non poter più aspettare.

A questo punto, per Gabriele c’è un’unica strada possibile: chiedere un confronto immediato con Sara. E se lei decidesse di presentarsi al falò, per la coppia potrebbe già essere arrivato il momento della verità.

Cristian e Giovanni soffrono e un nuovo falò è dietro l’angolo

Ma Sara e Gabriele non sono gli unici protagonisti della serata. Le anticipazioni lasciano intendere l’arrivo di nuovi filmati destinati a cambiare ancora una volta gli equilibri nel villaggio.

Cristian si ritrova davanti a una consapevolezza che pesa sempre di più. Soraya, infatti, arriva a confessare: “Non so se sono innamorata, a questo punto non penso di esserlo”. Parole che rischiano di segnare un punto di non ritorno per la coppia.

Dall’altra parte, anche Giovanni continua a fare i conti con le immagini di Sabrina, che giorno dopo giorno costruisce un’intesa sempre più forte con il single conosciuto nel villaggio.

Non si allenta nemmeno la tensione tra Rosario e Alessandra. Dopo che lei ha chiesto un falò di confronto anticipato, lui sceglie di non presentarsi, lasciando la fidanzata ancora più delusa. Intanto la vicinanza di Rosario alla single Giada, ex migliore amica di Alessandra e sua vecchia conoscenza, continua ad alimentare dubbi e amarezza. Ad Alessandra non resta che assistere, sempre più provata, a quello che succede dall’altra parte del villaggio.

E se il falò tra Sara e Gabriele tiene tutti con il fiato sospeso, è altrettanto probabile che la serata si chiuda con una nuova richiesta di falò di confronto anticipato. Del resto, a Temptation Island basta un video nel pinnettu per mandare all’aria settimane di buoni propositi.

Dove vedere la terza puntata di “Temptation Island 2026”

L’appuntamento con la terza puntata di Temptation Island 2026 è programmato per stasera, mercoledì 8 luglio, in prima serata su Canale 5. Il programma, che va in onda dopo il consueto appuntamento con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, può essere seguito anche su Mediaset Infinity.