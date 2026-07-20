Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

Quinto appuntamento per Temptation Island: ad attendere il pubblico ci saranno tanti colpi di scena che coinvolgono le coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro solidità e il loro amore. Il docu reality questa settimana darà appuntamento agli spettatori sia lunedì 20 che mercoledì 22 luglio, con un doppio appuntamento condotto come sempre da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale5.

Temptation Island, le anticipazioni del 20 luglio

La quinta puntata di Temptation Island si preannuncia già ricca di colpi di scena: le anticipazioni parlano di due falò di confronto per le coppie che stanno mettendo alla prova il loro amore, e addirittura di una nuova fuga dal villaggio per uno dei partecipanti al reality.

Pare infatti che due coppie siano arrivate al momento in cui continuare a osservare il partner attraverso i video non sembra più possibile. Le anticipazioni diffuse per la puntata di lunedì 20 luglio mostrano due richieste di falò, con Filippo Bisciglia chiamato a comunicare la decisione all’altra persona coinvolta.

La scorsa puntata del resto si era chiusa con un colpo di scena: la richiesta di un confronto immediato di Giovanni con la fidanzata Sabrina. Dopo il primo no della compagna, il fidanzato è tornato nel capanno: prima ha visto delle immagini di Sabrina che sfilava per il single Lory, poi però l’ha vista in lacrime, gelosa delle altre ragazze. Di fronte ai filmati della fidanzata Giovanni avrebbe dato in escandescenza: pare che abbia subito preteso un secondo falò anticipato, affermando di essere pronto a spaccare tutto il villaggio in caso di un nuovo rifiuto della fidanzata.

Nell’appuntamento del 20 luglio potrebbe esserci un altro falò immediato: le immagini mostrate a Cristian lo avrebbero indotto a chiedere un confronto con la fidanzata Soraya: come andrà a finire?

Un’altra fuga dal villaggio

A segnare la puntata potrebbe essere un’altra fuga: secondo le anticipazioni diffuse dagli account social del programma Andrea avrebbe oltrepassato i limiti dell’area riservata nel tentativo di raggiungere il villaggio della compagna Iris. La produzione sarebbe intervenuta per fermarlo, mentre Filippo Bisciglia avrebbe cercato di raggiungerlo per comprendere che cosa abbia provocato una reazione così esagerata. Il 32enne aveva già parlato apertamente della loro scarsa intimità e ha definito la fidanzata, 23 anni, noiosa e senza carattere. E ha anche ammesso di aver scritto in passato a molte ragazze, ma di non aver mai avuto il coraggio di rivelarlo alla fidanzata.

Nel corso della puntata di stasera si approfondirà anche il difficile momento che stanno vivendo Francesca e Danilo, insieme da 4 anni. Il giovane ha confessato alle tentatrici di sentirsi in prigione e di vedere il suo lavoro a Roma come una via di fuga dalla gelosia della fidanzata, ammettendo di raccontarle continuamente delle bugie e di aver cancellato con l’intelligenza artificiale delle ragazze da alcune foto prima di mostrarle alla compagna.

Potrebbero invece regalare un momento romantico Bernadette e Diamante, rimasti più defilati nelle prime puntate. Secondo le anticipazioni, durante il falò finale l’ex calciatore potrebbe sorprendere la compagna con una proposta di matrimonio. I due stanno insieme da quindici anni e avevano dichiarato di voler partecipare al programma proprio per capire se fosse arrivato il momento di sposarsi.

Dove e quando vedere Temptation Island

L’appuntamento con la quinta puntata di Temptation Island è eccezionalmente per lunedì 20 luglio su Canale5 in prima serata, dalle 21.20 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Questa settimana il docu reality tornerà anche mercoledì 22 luglio. Ogni puntata del reality show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv, dove le puntate rimarranno fruibili anche dopo la messa in onda del programma.