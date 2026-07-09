Beautiful, le anticipazioni del 10 luglio 2026: Steffy e la speranza per Taylor e Ridge

Ufficio stampa Ansa Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 10 luglio 2026

Alla Forrester, Hope si preoccupa che il ritorno di Taylor possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Steffy le assicura che non cercherà di intromettersi, ma è comunque convinta che prima o poi sua madre e Ridge torneranno insieme. In effetti, anche se non lo dice a nessuno, Taylor è ancora innamorata di Ridge. Brooke sente qualcosa nell’aria, ma è decisa a mantenere dei buoni rapporti con Taylor per il bene delle famiglie. Tra l’altro è elettrizzata perché sta per girare un video per la “Brooke’s Bedroom”. Will va alla Forrester a trovare sua madre, ma incontra R.J. e fa due chiacchiere con lui. Gli chiede come sia possibile che non si fosse accorto che Luna era un’assassina. Poi annuncia che forse lavorerà alla Forrester, invece che col padre e la notizia non sembra rendere molto felice R.J..

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.