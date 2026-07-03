Beautiful, le anticipazioni del 4 luglio 2026: il trauma di Steffy e il finto riavvicinamento

Ansa Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 4 luglio 2026

Nella puntata (seconda parte dell’episodio 94) Taylor parla con Brooke tentando di ristabilire un clima di pace: chiarisce di non voler riconquistare Ridge ma di voler stare vicino a Steffy e alla sua famiglia. Brooke, colta alla sprovvista dal tono conciliatorio, le propone di tornare amiche e le due affrontano il delicato tema di Hope e della sua attrazione per Finn. Concordano sull’importanza di evitare che i vecchi rancori ricadano sulle nuove generazioni. Nel frattempo Steffy e Ridge discutono della linea “Hope For The Future” e del ritorno di Taylor a Los Angeles; Steffy si mostra felice della presenza materna, ma riemerge l’angoscia per il rapimento subito da Luna, che ancora la traumatizza.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.