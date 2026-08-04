Beautiful, le anticipazioni del 5 agosto 2026: Steffy inorridita dal nuovo rapporto di Ridge e Taylor

Ufficio stampa Mediaset Steffy e Liam, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy rimprovera Ridge, mentro Hope è preoccupata per il suo lavoro. Ecco le anticipazioni di mercoledì 5 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 5 agosto 2026

Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera bonariamente Ridge per non averla informata che sua madre pensava di morire. Lui si difende, è stata proprio Taylor a ordinargli di non dire niente a nessuno. Poi scherzano sul riallineamento dei chakra grazie alla guaritrice Shandra e alle posizioni dello “Yab-Yum” durante le quali Brooke ha sorpreso avvinghiati Ridge e Taylor… ma poi lui ha spiegato tutto a Brooke che lo ha perdonato durante una dimostrazione privata. Steffy inorridisce all’idea, mentre sopraggiunge Brooke che rivolge uno sguardo complice a Ridge. Hope non trova una chiavetta USB in ufficio, Liam, che è lì in visita, cerca di rassicurarla; lei gli confessa che è nervosa per la riunione, l’ennesima occasione per Steffy di attaccarla. Liam si offre di far dormire la piccola Beth da lui.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.