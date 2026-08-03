Beautiful, le anticipazioni del 4 agosto 2026: Brooke sorprende Ridge e Taylor avvinghiati

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 4 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 4 agosto 2026

Taylor confessa a Steffy di aver creduto di avere un’insufficienza cardiaca e di essersi preparata al peggio tornando a Los Angeles per stare vicino alla famiglia. La dottoressa Grace Buckingham scopre che non si tratta di insufficienza ma della cosiddetta sindrome del cuore spezzato (cardiomiopatia di Takotsubo), legata a un forte trauma emotivo. Taylor ammette di sentirsi fragile per il dolore mai superato della perdita di Phoebe. Ridge è stato vicino e protettivo: l’ha convinta a curarsi e a partecipare con lui a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra, durante la quale i due hanno condiviso il rituale meditativo noto come “Yab-Yum”.

Negli uffici della Forrester Steffy rimprovera Ridge per non averle detto che sua madre pensava di morire; Ridge spiega che è stata Taylor a chiedergli di mantenere il segreto. Si scherza sul riallineamento dei chakra e sulle posizioni dello “Yab-Yum” che hanno portato Brooke a sorprendere Ridge e Taylor avvinghiati; in seguito Ridge chiarisce la situazione con Brooke, che sembra perdonarlo. Steffy resta inorridita. Altrove, Hope non trova una chiavetta USB in ufficio e si mostra nervosa per la riunione: Liam la rassicura e le propone anche di far dormire la piccola Beth da lui per aiutarla.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.