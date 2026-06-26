Beautiful, le anticipazioni del 27 giugno 2026: Taylor si schiera dalla parte di Ridge

Ufficio Stampa Mediaset Ridge a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 27 giugno 2026

Alla Forrester Creations, il futuro della linea “Hope for the Future” è in bilico. Carter e Steffy presentano bilanci deludenti e la tensione cresce: sorprendentemente Steffy concede un’ultima possibilità alla collezione, ma impone condizioni rigide. Esige rispetto totale, sia in qualità di direttrice che come moglie, e minaccia di chiudere la linea se Hope dovesse avvicinarsi a Finn o mostrare mancanza di rispetto verso il matrimonio di Steffy. Sul fronte familiare, Brooke affronta Ridge domandandogli quale sarebbe stata la sua scelta nel caso in cui Steffy avesse optato per la chiusura della linea, mentre Taylor interviene per schierarsi dalla parte di Ridge. Parallelamente, a “Il Giardino” Liam e Will discutono delle conseguenze legate agli eventi recenti su Luna e dell’impatto emotivo sulla famiglia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.