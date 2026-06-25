Beautiful, le anticipazioni del 26 giugno 2026: Brooke affronta Ridge

Ufficio Stampa Mediaset Ridge e Brooke a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 26 giugno 2026

Alla Forrester Creations, il destino della “Hope for the Future” sembra segnato: Carter e Steffy illustrano bilanci deludenti e Hope teme il peggio. Sorprendentemente, Steffy decide di concedere un’ultima possibilità alla linea, riconoscendo il suo valore strategico per il mercato giovanile nel lungo periodo. La tregua è però condizionata: Steffy esige rispetto assoluto come superiore e come moglie, minacciando di chiudere la linea di Hope all’istante se lei dovesse avvicinarsi nuovamente a Finn o mancare di rispetto al loro matrimonio. Brooke affronta Ridge chiedendogli cosa avrebbe fatto se Steffy avesse scelto invece di chiudere la linea di Hope, mentre Taylor cerca di inserirsi prendendo le difese di Ridge. Nel frattempo, a “Il Giardino”, Liam e Will discutono degli eventi traumatici legati a Luna.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.