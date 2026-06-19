Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 giugno 2026

Ufficio Stampa Mediaset Bill, Luna e Poppy in "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 21 al 27 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa ha visto la vicenda del rapimento di Steffy culminare con il suo ritrovamento e il drammatico svelamento della verità: Luna Nozawa è stata smascherata come la responsabile degli omicidi avvenuti a “Il Giardino” e come colei che ha tenuto Steffy rinchiusa in una gabbia. Finn è stato al centro del salvataggio, riportando Steffy tra le braccia della sua famiglia mentre la donna cerca di riprendersi dallo shock della prigionia. La scoperta ha travolto Poppy, inizialmente accusata e poi scagionata, che fatica ad accettare che la propria figlia sia la colpevole; R.J. è distrutto dal senso di colpa per aver introdotto Luna nella loro vita. A casa Spencer, Bill fatica a comprendere come una ragazza che considerava quasi una figlia possa aver compiuto atti così efferati, mentre Liam, Will e Katie cercano di offrire sostegno nei momenti più difficili. In parallelo emergono tensioni emotive tra i Forrester e gli amici di sempre, con riflessi sul lavoro e sulle relazioni famigliari.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Ritorno alle cure e ricostruzione: Steffy cerca di ritrovare la sua quotidianità dopo la prigionia, affrontando visite mediche e la volontà di tornare al lavoro supportata da Finn , Ridge e Taylor .

cerca di ritrovare la sua quotidianità dopo la prigionia, affrontando visite mediche e la volontà di tornare al lavoro supportata da , e . Il processo emotivo delle famiglie: la notizia che Luna è l’autrice degli omicidi provoca fratture e confronti dolorosi nelle famiglie coinvolte, con Poppy alle prese con sensi di colpa e Bill che lotta per elaborare il tradimento emotivo.

la notizia che è l’autrice degli omicidi provoca fratture e confronti dolorosi nelle famiglie coinvolte, con Poppy alle prese con sensi di colpa e che lotta per elaborare il tradimento emotivo. Conseguenze legali e indagini: l’arresto di Luna rimescola le carte nella vicenda giudiziaria, mentre la polizia e gli avvocati approfondiscono le responsabilità e chiunque possa essere stato manipolato o incastrato.

l’arresto di Luna rimescola le carte nella vicenda giudiziaria, mentre la polizia e gli avvocati approfondiscono le responsabilità e chiunque possa essere stato manipolato o incastrato. Riflessioni e colpe personali: R.J. e altri personaggi affrontano il peso delle proprie scelte, con ricadute sulle relazioni e sulla fiducia reciproca dentro alle due famiglie principali.

e altri personaggi affrontano il peso delle proprie scelte, con ricadute sulle relazioni e sulla fiducia reciproca dentro alle due famiglie principali. Ripercussioni sul lavoro e sulle alleanze: la crisi personale dei protagonisti influenza l’ambiente professionale alla Forrester Creation e i legami con la Spencer Publications, costringendo i personaggi a rivedere priorità e alleanze.