Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 giugno 2026: la verità sugli omicidi

Steffy è salva e cerca di tornare alla normalità, mentre emergono verità inquietanti su Luna: trame di "Beautiful" dal 14 al 20 giugno

Ufficio stampa Mediaset Steffy in "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 14 al 20 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana passata è stata dominata dal dramma del rapimento di Steffy e dalla rivelazione scioccante su chi si nascondeva dietro agli omicidi de “Il Giardino”. Steffy, trovata rinchiusa in una gabbia nella casa di Luna, viene infine liberata da Finn che la riporta tra le braccia della sua famiglia; la donna è sotto shock e deve riprendersi dalla prigionia. Nel frattempo emerge che Luna è la responsabile degli omicidi di Tom e Hollis, e che ha manipolato chi le stava vicino, arrivando a incastrare persino sua madre Poppy. Le famiglie coinvolte vivono un mix di sollievo, rabbia e senso di colpa: Ridge e Taylor ricevono la notizia che la figlia è salva, mentre Bill e gli Spencer faticano a dare un senso a quanto accaduto. R.J. si sente devastato per aver favorito l’ingresso di Luna nella cerchia familiare, e Poppy deve fare i conti con il dolore di scoprire la verità sulla figlia.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il rapimento e il salvataggio: la trama prosegue con le conseguenze immediate del salvataggio di Steffy; Finn viene celebrato come l’eroe che l’ha trovata e liberata, mentre Steffy cerca di riprendersi dallo shock e si aggrappa alla famiglia per recuperare stabilità.

• La verità sugli omicidi: la scoperta che Luna è la responsabile delle morti di Tom e Hollis continua a scuotere tutti; emergono dettagli su come abbia manipolato le persone intorno a lei e su come sia riuscita a incastrare Poppy.

• Il contraccolpo emotivo nelle famiglie: le reazioni di Ridge, Taylor, Bill, Liam e degli altri membri delle famiglie coinvolte delineano un percorso di rabbia, senso di colpa e tentativi di proteggere i più fragili, con R.J. particolarmente provato dal rimorso.

• Conseguenze legali e investigazioni: la polizia e gli avvocati approfondiscono il caso: Poppy viene scagionata grazie all’arresto della vera colpevole, mentre si indaga sulle responsabilità e sui possibili complici che hanno permesso a Luna di agire indisturbata.

• Il ritorno alla normalità di Steffy: pur ancora provata dall’esperienza, Steffy mostra la volontà di tornare al lavoro e di riappropriarsi della sua vita professionale e familiare, sostenuta da Finn e dai figli.

• Ripercussioni sui legami affettivi: il caso mette alla prova fiducia e alleanze: dalla coppia Spencer alle dinamiche interne alla famiglia Forrester, le relazioni dovranno essere ricostruite e ridefinite dopo il trauma.