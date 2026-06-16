Beautiful, le anticipazioni del 17 giugno 2026: Bill distrutto dalla verità

Steffy torna a casa, mentre Poppy e distrutta dalla scoperta sulla figlia Luna: la trama di "Beautiful" del 17 giugno

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Beautiful, le anticipazioni del 17 giugno 2026: Bill distrutto dalla verità
Ufficio stampa Mediaset
Bill e Poppy, "Beautiful"
Chi è BILL in Beautiful? Cosa succede il 17 giugno 2026? Qual è la trama di Beautiful?

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 17 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 17 giugno 2026

Steffy è finalmente tornata a casa, circondata dall’affetto di Finn, Taylor e Ridge e dall’abbraccio dei figli, dopo essere scampata al rapimento da parte di Luna Nozawa. La verità emersa è agghiacciante: Luna, nascondendosi dietro una maschera di dolcezza e innocenza, è la vera responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e ha manipolato tutti, arrivando a incastrare persino sua madre Poppy. Finn viene celebrato come un eroe assoluto per aver salvato Steffy da una morte quasi certa. Parallelamente, a casa Spencer, Bill è un uomo distrutto; fatica a capacitarsi di come la ragazza che amava come una figlia sia in realtà una «psicopatica calcolatrice». Liam e Will cercano di stargli vicino, mentre riafferma il suo sostegno incondizionato all’ex marito.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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