Beautiful, le anticipazioni del 17 giugno 2026: Bill distrutto dalla verità

Ufficio stampa Mediaset Bill e Poppy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 17 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 17 giugno 2026

Steffy è finalmente tornata a casa, circondata dall’affetto di Finn, Taylor e Ridge e dall’abbraccio dei figli, dopo essere scampata al rapimento da parte di Luna Nozawa. La verità emersa è agghiacciante: Luna, nascondendosi dietro una maschera di dolcezza e innocenza, è la vera responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e ha manipolato tutti, arrivando a incastrare persino sua madre Poppy. Finn viene celebrato come un eroe assoluto per aver salvato Steffy da una morte quasi certa. Parallelamente, a casa Spencer, Bill è un uomo distrutto; fatica a capacitarsi di come la ragazza che amava come una figlia sia in realtà una «psicopatica calcolatrice». Liam e Will cercano di stargli vicino, mentre riafferma il suo sostegno incondizionato all’ex marito.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.