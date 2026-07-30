L’Eredità Summer, Marco Liorni riceve un regalo dalle professoresse

Marco Liorni conduce una nuova puntata de “L’Eredità Summer” e mostra una sempre maggiore complicità con le professoresse Greta e Linda

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IPA Linda Pani, Marco Liorni e Greta Zuccarello

Il vuoto lasciato nel palinsesto da Affari Tuoi è stata degnamente rimpiazzato da L’Eredità Summer, versione vacanziera dello storico quiz di Rai 1 che in questa speciale edizione è condotto da Marco Liorni. Il presentatore è affiancato da Greta Zuccarello e Linda Pani, nel ruolo di professoresse – ma di quelle buone. Puntata dopo puntata, i tre colleghi mostrano una complicità sempre più forte e, nella serata di giovedì 30 luglio, svelano un’amicizia che vive anche al di fuori dello studio televisivo.

Il regalo delle professoresse a Marco Liorni

È il penultimo giorno di luglio, molti italiani sono ormai pronti a partire per le vacanze, magari al mare. È arrivato insomma il momento di prepararsi al sole, per tornare in città a settembre con una tintarella impeccabile. L’Eredità Summer arriva in aiuto ai turisti, suggerendo gli alimenti che aiutano ad abbronzarsi in modo veloce ed uniforme – a patto di indossare sempre la protezione solare, naturalmente. Il gioco della scossa apre però uno squarcio sul rapporto tra Marco Liorni e le professoresse Greta e Linda, che sembra nascondere una complice amicizia a tre.

Quando si arriva a parlare del radicchio (anch’esso ottimo per l’abbronzatura) il conduttore rivela che le colleghe gliene hanno recentemente regalato uno. “E infatti guarda che bella pelle che hai!” scherza Greta. Quella che traspare è un’affinità sincera, che potrebbe tuttavia tornare utile anche a livello professionale. Se la nuova edizione de La Ruota della Fortuna ha così successo è anche merito del feeling papabile tra Gerry Scotti e Samira Lui, e chissà che la stessa cosa non possa succedere alle professoresse e a Marco Liorni.

Il talento, d’altronde non manca. Greta Zuccarello e Linda Pani, volti de L’Eredità (anche autunnale) dal 2024, sono sempre più spigliate e coinvolgenti. Nonostante il passato da ballerina per la prima e reginetta di bellezza per la seconda, mostrano entrambe una spiccata capacità d’intrattenere il pubblico. Nonostante il loro compito sia quello di sciorinare nozioni, riescono a stemperare la severità del ruolo con simpatiche gaffe e una sorridente spontaneità. Non sono famose come Samira Lui, ma chissà un giorno potrebbero diventarlo.

Giulia ha una seconda chance, ma la Ghigliottina la inganna

I grandi protagonisti della puntata di giovedì 30 luglio de L’Eredità Summer sono stati Bruno e Giulia, due concorrenti già noti al programma. Giulia, l’appassionata di gatti in arrivo da Padova, aveva già giocato lo scorso lunedì; il milanese Bruno aveva avuto la sua occasione la sera prima, arrivando sino alla ghigliottina e riuscendo a vincerla.

Questa sera a trionfare è Giulia, che si ritrova proprio Bruno come avversario nel duello finale. A differenza dell’avversario, però, la simpatica padovana interpreta gli indizi nel modo sbagliato e, giunta di fronte alla ghigliottina, non riesce a indovinare la parola esatta. Il ragionamento da cui si lascia guidare ha senso, ma si sa, la risposta giusta è una sola e stasera Giulia non la pronuncia. Non è tutto è perduto, però, in quanto vincitrice alla concorrente padovana è già assicurato un posto nella puntata di domani e, con esso, l’occasione per rifarsi.