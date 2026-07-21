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IPA Linda Pani a "L'Eredità Summer"

Un compito difficile quello affidato a Marco Liorni con la sua L’Eredità Summer: tenere testa a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma ha infatti dato il cambio a De Martino, che ha stoppato Affari Tuoi per una pausa estiva. Dalla sua il nuovo programma dell’access prime time di Rai 1 ha la freschezza di un format veloce, divertente e interessante.

Contro ha la difficoltà di fidelizzare un pubblico che ha avuto un anno per affezionarsi ad altri personaggi… In bocca al lupo a Liorni e alla sua squadra: intanto le prime due puntate si sono rivelate godibili e frizzanti. La seconda puntata infatti, andata in onda martedì 21 luglio, ha visto i protagonisti sfidarsi a suon di quiz e giochi ricchi di ingegno per arrivare all’iconica ghigliottina. Martedì 21 è stata indovinata la parola della ghigliottina, ma con un retrogusto amaro.

La simpatia e la preparazione di Linda Pani

La sfida non è solo per Liorni, che deve pensare a un’Eredità più breve e snella, ma anche dei suoi collaboratori. A passare all’access prime time con lui infatti ci sono anche le Professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, note al pubblico già nella scorsa edizione. “Il Capitano”, così l’attrice aveva chiamato il conduttore proprio alla vigilia de L’Eredità Summer, proprio a simbolo della fiducia riposta in questa nuova edizione.

La Pani ha nel 2024 nel celebre game show di Rai 1 L’Eredità, condotto da Marco Liorni. Ora, la sua presenza nello show delle 20:30 firmata Rai, dona freschezza e non fa sentire la mancanza (quasi) di Martina Miliddi, che rivedremo solo a settembre. Sia chiaro, non si tratta di bellezza, non solo quantomeno, ma di una spirito che le due ragazze, in modo assolutamente diverso, riescono a trasmettere attraverso lo schermo. Professionali, capaci senza dimenticare la leggerezza e la simpatia. Non solo, grazie alla presenza di nuovi ballerini nel cast del game show, anche Linda Pani ha l’occasione, in momenti scelti della puntata, di ballare con i due professionisti (e con molto divertimento).

Maria Vittoria ancora protagonista

A difendere il suo ruolo di campionessa Maria Teresa Vittoria, modenese, ma che da qualche tempo vive in Germania. Si è messa in gioco nello show di Liorni per cercare di portare a casa il bottino nell’iconica Ghigliottina. Presentatosi alla manche finale con 190mila euro ha sbagliato la parola finale, restando con un grande rimpianto.

Tra i giochi La Scossa, il Gioco delle Date e il Gioco delle 6 Porte. Ogni settimana ci sono dodici concorrenti, tra i quali ne vengono sorteggiati cinque per contendersi l’accesso alla Ghigliottina. Al termine della settimana, il concorrente che ha ottenuto il miglior risultato va al torneo finale, in programma nell’ultima settimana della trasmissione.

Proprio Maria Vittoria si è trovato (ancora) alla sfida finale con Francesco. Ad avere la meglio è propria la ragazza, che si affaccia alla ghigliottina con 130.000 euro. La Ghigliottina però non le porta fortuna, e si ritrova a ragionare sulla parola finale con 8.125 euro. Le parole in gioco sono vetro, posa, muscolare, ottica, carbonio. Lei scrive la parola “fibra”. “Ci credi in questa parola?”, chiede Liorni, “No”, ammette la campionessa.

La domanda ha una ragione: Maria Vittoria ha la possibilità di chiedere una sesta parola “comprandola” e rimanendo a 812 euro. La sesta parola è animale. La concorrente ci ragiona ancora e sceglie di confermare “fibra”. Ed è quella giusta! Una vittoria amara, ma ben conquistata.