L’Eredità Summer, Liorni tace sul futuro delle Professoresse. La Ghigliottina è un disastro

A L'Eredità Summer, Marco Liorni non parla del futuro delle Professoresse. E La Ghigliottina è un disastro (col montepremi bassissimo)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Il 4 agosto 202 torna su Rai 1 L’Eredità Summer il programma condotto da Marco Liorni che è la versione estiva del tradizionale show L’Eredità. Ad affiancare il presentatore, ancora una volta, le Professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani.

L’Eredità Summer, il silenzio di Liorni sul destino delle Professoresse

Ad aprire la puntata dell’Eredità Summer di martedì 4 agosto 2026, ancora una volta, Marco Liorni, che con il suo entusiasmo contagioso ha salutato il pubblico a casa e accolto in studio i concorrenti. Prima di tutto Samuele, il primo campione della settimana che ha trovato la parola nella Ghigliottina nello scorso appuntamento, pronto a difendere il titolo.

Il conduttore ha poi svelato i concorrenti sorteggiati: Jacopo, giornalista sportivo e appassionato di go-kart, Erika, impiegata presso uno spazzacamino, Martino, architetto, romanista sfegatato ed esperto di intelligenza artificiale, Veronica, impiegata in un’azienda di sistemi anti zanzare.

A conquistare da subito il pubblico, a Liorni, l’architetto Martino che ha salutato tutti al grido di “Daje Roma!”, accompagnato dal conduttore che ha risposto: “Daje Roma!”, scatenando le risate di tutti.

Immancabile il balletto delle Professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani. Le due hanno affiancato Liorni nel corso delle ultime edizioni, ma al ritorno de L’Eredità il 19 ottobre potrebbero non essere al suo fianco. La Rai ha infatti aperto i casting per trovare le nuove Professoresse. Non è chiaro dunque cosa accadrà a Greta e Linda, amatissime dai telespettatori.

La selezione per le Professoresse de L’Eredità 2026 è aperta a ragazze con un’età fra i 22 e i 29 anni. Alle candidate sono richieste una dizione chiara e una buona cultura generale, ma anche un carattere empatico e spigliato, accompagnato dalla capacità di comunicare di fronte alle telecamere con naturalezza. Ovviamente fra i requisiti ci sono anche una buona presenza scenica e la capacità di ballare. I casting sono stati ufficialmente aperti il 3 agosto 2026 e per inviare la candidatura è necessario compilare un modulo e seguire le istruzioni richieste tramite i canali ufficiali della Rai che sono dedicati ai casting.

Nel corso della puntata, fra uno scherzo e l’altro con le Professoresse Greta e Linda, Liorni non ha fatto alcun cenno alla prossima stagione dello show e alla loro presenza o meno.

Martino arriva alla Ghigliottina, ma si arrende

Il gioco dopo le presentazioni ufficiali è immediatamente entrato nel vivo con il primo iconico gioco dello show: la Scossa. Anche nella versione estiva del programma di Liorni infatti è presente la sfida con le Professoresse.

A scontrarsi nel primissimo duello della puntata Veronica e Jacopo con la vittoria di quest’ultimo per soli 6 secondi. “So che dopo la trasmissione vi vedete, andate a bere qualcosa insieme. Quindi buona sera d’estate!”, ha commentato Liorni, salutando Veronica.

Il conduttore, come di consueto, non si è risparmiato, cantando e ballando con i concorrenti e le Professoresse, catturato soprattutto da Viva la Vida dei Coldplay.

Poco dopo è arrivato lo scontro fra Erika e Jacopo, che ha ristretto il numero dei concorrenti a tre. A sfidarsi al Gioco delle Porte sono infatti arrivati Samuele, Martino ed Erika. Alla fine a spuntarla è stato proprio l’architetto e sfegatato tifoso romanista Martino.

Il concorrente è stato accompagnato da Liorni al tavolo della Ghigliottina dopo una sfida appassionante contro Erika con un montepremi di 160mila euro che si è dimezzato arrivando a 20mila euro. La fortuna però non ha assistito Martino che si è trovato a non sapere bene che parola scrivere. Prima ha scritto nel foglio “stampa”, poi ha pagato a caro prezzo la sesta parola, che era “moda”, ma non gli ha fornito il giusto aiuto. La soluzione in realtà era “diffusione”.