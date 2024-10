Chi è Linda Pani, la nuova Professoressa de L’Eredità

Fonte: Getty Images Linda Pani

Bella e talentuosa, Linda Pani si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Nel 2024 ha ottenuto il ruolo di Professoressa a L’Eredità. Un traguardo molto importante per la carriera di questa giovane attrice, conduttrice e modella, che ha iniziato a muovere i primi passi partecipando a Miss Italia poco più che maggiorenne. Da allora una strada tutta in salita, che sta affrontando con grande tenacia e determinazione, pronta a conquistare il suo posto al sole.

Chi è Linda Pani

Classe 1999, nata a Venezia ma cresciuta in provincia di Treviso, Linda Pani ha sempre sognato, fin da bambina, di affermarsi come artista. È diplomata al liceo linguistico e parla fluentemente inglese, russo e spagnolo. Nel 2017, a soli 18 anni, ha partecipato a Miss Italia, dove si è distinta per la simpatia e la parlantina, tanto da conquistare la nuova fascia di Miss Italia Social. Quell’anno ha inoltre ottenuto la fascia Miss Equilibria.

Subito dopo ha iniziato a darsi da fare come attrice e conduttrice. Ha studiato recitazione cinematografica presso l’Actor’s Planet di Rossella Izzo. Ha così iniziato a recitare in tv e a teatro. È stata nel cast di Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, e ha recitato nella serie Rai Eppure cadiamo felici. Più di recente è stata diretta da Giulio Base nel film Albatross.

Nel 2020 Linda Pani è stata protagonista del tradizionale volo dell’angelo a Venezia: un emozionante performance alla presenza di oltre venticinquemila persone in piazza San Marco. Ha poi avuto esperienze teatrali, nel mondo degli spot pubblicitari, e in radio: più precisamente ha lavorato come speaker su Radio Piterpan dal 2020 e da due anni è voce di Radio 105. Nel 2023 è apparsa anche su Canale 5 a Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci.

Fonte: Getty Images

Linda Pani a L’Eredità

Insieme a Greta Zuccarello, Linda Pani ha superato brillantemente il provino per diventare la nuova Professoressa de L’Eredità, riuscendo a convincere gli addetti ai lavori. Anzi più di un provino, come raccontato da Marco Liorni: “Greta e Linda hanno dovuto superare tanti provini per guadagnarsi questa grande occasione. Sono tutte e due bellissime e stupiranno con il loro talento e la loro personalità in questa nuova edizione de L’Eredità”.

“È un passo importantissimo per la mia crescita professionale e personale, è un nuovo inizio, una nuova avventura”, ha invece dichiarato Linda su Instagram, dove è seguita da oltre 60mila follower (ma è anche molto attiva su TikTok).

La vita privata di Linda Pani

La vita privata di Linda Pani è avvolta nel mistero. Non è noto se abbia o meno un fidanzato. Quel che è certo è che molto legata alla sua famiglia e alle amiche. Da tempo vive a Roma. Una delle sue più grandi passioni è la danza: tra il 2011 e il 2014 ha frequentato l’Academía Veneta di Danza e Balletto, ottenendo tre esami dalla Royal Ballet School di Londra, un riconoscimento di alto prestigio. Poi si è specializzata ancora di più nella danza, esplorando la danza classica, contemporanea e il teatro-danza. È inoltre appassionata di arte, cucina e musica.