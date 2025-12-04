Paola Marella, il figlio trova foto inedite: “C’era tutta la sua voglia di vivere”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

È passato poco più di un anno dalla morte di Paola Marella, e il figlio dell’architetta più famosa della tv ha trovato nel suo computer delle foto inedite che ha scelto di condividere su Instagram, in quell’account gestito da Nicola e dal marito Domenico, che tengono vivo il ricordo di Paola. Una scoperta agrodolce, che dimostra, ancora una volta, quanto la Marella avesse voglia di vivere.

Paola Marella, le foto inedite trovate dal figlio dopo la sua morte

Il 21 settembre del 2024 se ne andava Paola Marella, a causa di un tumore al pancreas che l’ha strappata a soli 61 anni all’affetto dei suoi cari e a quello dei tanti fan che la seguivano con ammirazione. Ancora oggi l’architetta più famosa della tv continua a vivere grazie al figlio e al marito Domenico, che ne tengono vivo il ricordo sui social, grazie anche alla Fondazione che porta il suo nome e che hanno messo in piedi per aiutare, chi come lei, sta affrontando e ha dovuto affrontare un momento complicato a causa della malattia.

Negli ultimi mesi il profilo di Paola Marella è rimasto attivo, trasformandosi nella vetrina della Fondazione: uno spazio dove vengono condivisi ricordi, iniziative e fotografie dell’architetta.

E proprio sull’account del volto tanto amato di Real Time sono state pubblicate alcune immagini inedite: due insieme al figlio Nicola e una di lei da sola, la prima in cui appare con i capelli corti, senza il suo celebre ciuffo, già mostrata qualche tempo fa in occasione dell’annuncio della Fondazione.

La voglia di vivere di Paola Marella, nonostante la malattia

Nicola ha voluto condividere con i tanti che hanno sostenuto lui e il padre in questi mesi, due scatti mai mostrati prima. Il primo è un selfie scattato in bagno, con Paola e il suo Nicola abbracciati, un tenero momento di quotidianità cristallizzato nel tempo; la seconda foto ritrae invece madre e figlio al mare, abbronzati e bellissimi, mentre godono di un attimo di spensieratezza e felicità, anche durante il percorso difficile della malattia.

“‘Voglio Vivere’: Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni”, scrive Nicola a corredo delle istantanee. “Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo. Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere“.

Nonostante la malattia, che ha affrontato fino alla fine con il sorriso, Marella non ha mai avuto intenzione di arrendersi. E lo ha dimostrato combattendo fino all’ultimo, dedicandosi al suo lavoro e alle sue passioni anche poco prima della sua scomparsa. Le parole di Nicola hanno colpito i tanti fan dell’architetta: “Adesso… Solo adesso che sto cavalcando lo stesso mare mi rendo conto di quanto sia duro cavalcarle, e di quanto “Voglio vivere” sia necessario!”, ha scritto un’utente.

E un’altra ha commentato: “Paola… Sei nel cuore di tutti noi… Entravi nelle nostre case, nelle nostre vite con un’eleganza e una raffinatezza enormi. Manchi”.

