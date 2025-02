Paola Marella, le foto inedite e l’annuncio del marito a cinque mesi dalla morte

Fonte: IPA Paola Marella

Paola Marella non c’è più ormai da cinque mesi, ma continua a essere nel cuore dei tanti telespettatori che l’hanno seguita con affetto nei suoi programmi di successo. Architetta e interior designer, ma anche agente immobiliare, la Marella elargiva consigli al suo pubblico dando sempre spunti interessanti, con uno stile unico e quell’acconciatura particolare che era diventata uno dei suoi tratti distintivi. La stessa a cui, negli ultimi mesi, aveva dovuto rinunciare a causa delle cure, come ha ricordato il marito Domenico, che a cinque mesi dalla sua scomparsa l’ha ricordata con alcune foto inedite, cogliendo l’occasione per fare un annuncio importante.

Le foto inedite di Paola Marella

I capelli cortissimi, lo sguardo che si perde nei pensieri e una bellezza che si intreccia perfettamente con la sua innata eleganza. Così Domenico (detto Nico) ha mostrato su Instagram una inedita Paola Marella, a cinque mesi dalla sua morte, parlando dell’amata moglie e del periodo segnato dalla malattia.

“Questa è sicuramente una foto di Paola inedita – ha scritto a corredo del post -. Nonostante noi la trovassimo bellissima con i capelli così corti, lei era fortemente legata alla sua immagine storica con i ciuffi bianchi, che tanto l’ha caratterizzata nel corso degli anni. Non è stato facile accettare questa ‘trasformazione’, ed è per questo che vogliamo condividere questi scatti con voi solo oggi”.

Una “trasformazione” di cui talvolta hanno parlato donne note dello spettacolo come Bianca Balti, tanto per citare l’ultimo caso celebre, e che l’architetta non ha mai affrontato pubblicamente. Il messaggio del suo Nino è per tutte le donne e tutti gli uomini che fanno i conti con la malattia, che devono anche “trovare la forza di accettare i cambiamenti” del corpo. “Alcuni li vivranno con un pizzico di ironia e magari con il sorriso, per altri questi cambiamenti saranno fonte di fragilità e insicurezza. Non c’è un modo giusto o sbagliato; c’è chi con una parrucca ritroverà se stesso e chi vorrà mostrarsi esattamente così com’è in quel momento. C’è chi è pronto ad affrontare domande e sguardi indagatori, e chi invece vuole elaborare e vivere quel momento nel suo piccolo. Non sentitevi mai giudicati o sbagliati per le scelte che farete durante questi momenti”, ha scritto.

Come spiega il post, Paola Marella ha deciso di usare la parrucca, almeno finché la ritrovata lunghezza della chioma le consentisse di creare un’acconciatura e un’immagine di suo gusto, che la facesse sentire bene, anche se “in molti le ripetevano spetto che stava meglio prima”, senza conoscere la realtà. Che non si trattasse di una mera scelta di stile, ma di adattarsi a un cambiamento non voluto.

L’annuncio del marito

Pubblicare le foto inedite di Paola Marella è stato il pretesto per parlare di lei, per ricordarla a pochi mesi dalla scomparsa ma anche per dare un annuncio importante: “Abbiamo scelto di condividere queste foto adesso non solo per ricordarci di quanto fosse bella la nostra Paola, ma anche perché oggi è stata ufficialmente inserita nel registro delle Fondazioni la Fondazione Paola Marella. Il nostro pensiero ora più che mai sarà rivolto alle persone che stanno vivendo questo cambiamento così importante nella propria vita e a chi li sta accompagnando passo dopo passo sostenendoli. Stiamo costruendo la Fondazione passo dopo passo, con l’obiettivo di diventare presto un punto di riferimento per chi ne ha bisogno“.

Qualcuno ha criticato la scelta di condividere “a sua insaputa” i suddetti scatti, ma la risposta non si è fatta attendere. “Ci teniamo a precisare che mai avremmo pubblicato delle foto di Paola che lei non avrebbe voluto mostrare. La scelta della parrucca durante il suo percorso di malattia è stata per lei la scelta più giusta, non le piaceva doverla portare ma non avrebbe mai voluto che la sua immagine potesse suscitare pietà o trasmettere vittimismo. Non era alla ricerca di like, e non ha mai voluto ‘usare’ la sua malattia come mezzo per raccogliere consensi. Avrebbe voluto condividere queste foto una volta che questo percorso si fosse concluso per infondere un messaggio di speranza, ovviamente abbiamo sperato ogni giorno in un finale diverso, ma mai e poi mai vi mostreremo foto che lei non avrebbe voluto condividere”, ha precisato Domenico in un commento.