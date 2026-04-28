Sal Da Vinci, che lavoro fa sua moglie Paola Pugliese

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sal Da Vinci e Paola Pugliese

Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci e la donna che è sempre rimasta accanto al cantante napoletano, sostenendolo nei momenti più difficili. Discreta, bellissima e forte, Paola si è dedicata alla sua famiglia nel corso degli anni, diventando essenziale sia per Sal Da Vinci che per i suoi figli.

Che lavoro fa Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci

Proprio per via della sua grande discrezione, in tanti vorrebbero sapere qualcosa di più su Paola Pugliese. Che lavoro fa la moglie di Sal Da Vinci?

Classe 1968, Paola Pugliese è sposata con Sal Da Vinci dal 1992, ma i due si conoscono da quando erano giovanissimi. Un primo incontro che per il cantante fu un colpo di fulmine, tanto da spingerlo a fare qualsiasi cosa pur di conquistarla. Da allora Paola e Sal non si sono più lasciati. Oltre ad essere la consigliera dell’artista napoletano, Paola Pugliese ha anche lavorato come estetista e come figurante in tv.

Si è poi dedicata alla famiglia, seguendo da vicino la carriera del marito. Un percorso che per Sal Da Vinci è stato tutt’altro che semplice, segnato da cadute, delusioni e anche da difficoltà economiche.

“Ci sono stati periodi in cui ho pensato di mollare tutto – ha spiegato l’artista napoletano -. Quando un sogno non si realizza, ti chiedi se è la strada giusta. Ma il fallimento è una prova: non bisogna fermarsi, bisogna andare oltre. Ci sono stati momenti in cui facevamo fatica ad arrivare a fine mese. Io e mia moglie compravamo e rivendevamo collanine per racimolare qualcosa, per non dipendere dalla famiglia. Era dura, ma era una scelta, e le scelte vanno portate fino in fondo”.

Per sempre sì! è dedicata proprio a Paola Pugliese e all’amore dell’artista per sua moglie. Una donna che è rimasta al suo fianco, sostenendolo e aiutandolo, anche e soprattutto nelle cadute. Il testo racconta la promessa che i due si sono fatti in passato, ossia quella di rimanere insieme nonostante tutto, diventando uno la forza dell’altro. Un esempio di grande amore, lo stesso che il pubblico ha visto negli occhi di Sal Da Vinci quando sul palco dell’Ariston, cantando, ha guardato proprio Paola Pugliese che era seduta a poca distanza da lui, nel pubblico.

La malattia dei figli

Paola Pugliese è stata sempre una certezza per Sal Da Vinci, soprattutto nei periodi più bui della sua esistenza. La coppia ha avuto due figli, Francesco, nato nel 1993, e Annachiara, avuta nel 1998. Entrambi hanno avuto dei problemi di salute.

“Mia figlia Annachiara è nata con un brutto angioma alla carotide e mio figlio Francesco si è ammalato di meningite – ha raccontato Sal Da Vinci -. Io e mia moglie eravamo ragazzini, si è sempre impreparati, ma da giovani è tutto più difficile. Quando Francesco stava male, pregavo la Madonnina del reparto, all’ospedale Santobono: se lo salvi smetto di cantare. Stavo per giurare e mi hanno chiamato per firmare, dovevano fargli la puntura lombare. E Dio lo ha salvato; la dottoressa, non lo scorderò mai, si chiamava Di Grazia”.