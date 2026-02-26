Annachiara Sorrentino, chi è la figlia (bellissima) di Sal Da Vinci

Annachiara è la figlia, bellissima e di successo, di Sal Da Vinci, cantante di Rossetto è caffè.

Annachiara Sorrentino è la figlia, bellissima, di Sal Da Vinci. Il cantante di Rossetto e Caffè ha un legame fortissimo con i suoi figli che anche durante il Festival di Sanremo 2026 hanno voluto far sentire il loro affetto nei confronti del padre. In particolare Anna Chiara ha pubblicato diverse Stories e post dedicate al genitore.

Chi è Annachiara Sorrentino

Classe 1998, Annachiara è nata dal legame fra Paola Pugliese e Sal Da Vinci. Ha un fratello maggiore, Francesco, che ha deciso di seguire le orme del padre, iniziando a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2019 inoltre si è presentato a The Voice, prendendo parte alle Blind Auditions. In seguito è diventato attore, recitando nella terza e nella quarta stagione di Gomorra, ed è convolato a nozze con Riccarda Ambrosio, rendendo Sal Da Vinci nonno di due splendidi bambini. Annachiara ha scelto una carriera artistica, ma nel settore della moda. Qualche tempo fa ha sposato il calciatore Salvatore Santoro da cui ha avuto una bambina.

Sui social Annachiara racconta la sua vita, l’amore per il compagno e per i genitori, fra cene, momenti romantici e impegni lavorativi. Bellissima, ha ereditato il fascino di sua madre Paola. La donna, come raccontato da Sal Da Vinci, fece subito colpo sul futuro cantante, quando erano giovanissimi, ma conquistarla fu difficilissimo.

“Le ho provate tutte per fare colpo su di lei – ha svelato -. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure “criaturo”. Ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine… fu un disastro con i suoi polipetti. Alla fine, però, lei cedette”.

La malattia di Annachiara e le parole di Sal Da Vinci

A Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha portato un brano che si intitola Per sempre sì è parla del suo amore per la moglie Paola Pugliese, ma anche per la famiglia. Una canzone che ha il sapore di un riscatto, dopo anni che non sono stati affatto semplici per il cantante e per i suoi cari.

Sal ha infatti rivelato che sua figlia Annachiara è nata con un angioma alla carotide e che suo figlio Francesco ha avuto una meningite. “Io e mia moglie eravamo ragazzini, si è sempre impreparati, ma da giovani è tutto più difficile – ha spiegato a Repubblica -. Quando Francesco stava male, pregavo la Madonnina del reparto, all’ospedale Santobono: se lo salvi smetto di cantare. Stavo per giurare e mi hanno chiamato per firmare, dovevano fargli la puntura lombare. E Dio lo ha salvato; la dottoressa, non lo scorderò mai, si chiamava Di Grazia”.

L’artista ha spiegato di aver costruito la sua carriera con difficoltà, senza mai perdere la speranza e il sostegno della sua famiglia. “Sono caduto e risalito, ho vissuto periodi in cui non avevo neanche la possibilità di comprare il latte per i miei figli – ha raccontato -. Ma ho creduto in quello che facevo, mi dicevo: resisti”.