acasadi Sal Da Vinci, nel cuore di Napoli con una vista mozzafiato

La casa di Sal Da Vinci è un piccolo gioiello in uno dei quartieri più belli di Napoli con una vista favolosa sul mare e interni moderni.

Sal Da Vinci non è solamente il vincitore di Sanremo 2026, ma è soprattutto un cantante legatissimo alla sua città del cuore: Napoli. L’artista, non a caso, ha scelto di vivere proprio nella città partenopea in un appartamento meraviglioso con una vista mozzafiato.

La casa di Sal Da Vinci affacciata sul golfo di Napoli

Classe 1969, Sal Da Vinci è nato a New York. All’epoca infatti suo padre Mario Da Vinci (vero nome Alfonso Sorrentino), cantante e attore, era in tour negli Stati Uniti. L’artista comunque è cresciuto a Napoli ed è diventato uno degli interpreti più apprezzati della canzone napoletana moderna.

La città partenopea rappresenta una fonte d’ispirazione per Sal Da Vinci e il luogo in cui ha deciso di mettere radici con la sua famiglia. L’appartamento in cui vive il cantante si trova a Chiaia, in una delle zone più belle e prestigiose di Napoli. Ciò che rende speciale la casa di Sal Da Vinci è soprattutto la vista mozzafiato che offre: una vista favolosa sull’isola di Capri e il Golfo di Napoli.

Il vincitore di Sanremo 2026 vive a Chiaia insieme alla moglie Paola Pugliese a cui ha dedicato la canzone Per sempre sì e che ha sposato nel 1992. Dal loro amore sono nati due figli: Francesco e Annachiara che hanno reso l’artista napoletano nonno.

Una casa moderna con un balcone sul mare

Ma come sono gli interni della casa di Sal Da Vinci? La zona di Napoli scelta dall’artista è fra le più richieste e apprezzate. Il valore degli immobili in quest’area si aggira intorno ai 4.600 euro al metro quadrato, acquistare casa qui, dunque, significa spendere cifre piuttosto alte che arrivano anche ad un milione di euro. Gli affitti invece si aggirano intorno a 10mila euro al mese.

Negli scatti condivisi su Instagram da Sal Da Vinci scopriamo un appartamento ampio e luminoso, in cui domina il colore bianco con elementi turchesi che richiamano il mare, come i cuscini in velluto o le tende. Il salotto è un grande open space con controsoffitti e ampie vetrate che lasciano entrare la luce naturale.

La zona giorno ha una continuità con quella notte, mantenendo uno stile originale e moderno, con complementi d’arredo ricercati e lampadari di design. L’elemento più bello è però rappresentato dal terrazzo, affacciato sul mare, con una vista romantica, capace di ispirare le canzoni dell’artista.

Napoli dunque resta nel cuore di Sal Da Vinci, legata indissolubilmente alla sua musica e alla sua esistenza. Non a caso dopo la vittoria a Sanremo 2026, il cantante è stato insignito della medaglia della città di Napoli. In una cerimonia presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino ha inoltre ricevuto una menzione speciale Napoli Città della Musica dal sindaco Gaetano Manfredi. “Questo è un bel riconoscimento che ricevo, è veramente una cosa preziosa, miracolosa per me. Grazie veramente a tutti”, ha commentato l’artista

“Sal ha portato Napoli al successo nazionale ed è stata una bellissima serata – il commento del primo cittadino -. Napoli è capitale della musica da sempre, questa sua forza creativa è sempre stata presente e lo testimoniano i tanti successi e i tanti artisti che hanno attraversato la storia della musica nazionale e internazionale”.