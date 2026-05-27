Herpes zoster e diabete, perché proteggersi

Negli ultimi anni si parla sempre di più di prevenzione e fragilità, soprattutto quando si convive con patologie croniche come il diabete. Ma forse non tutti sanno che chi soffre di diabete ha anche un rischio maggiore di sviluppare Herpes Zoster, comunemente conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio”.

Perché accade? Quali sono i segnali a cui prestare attenzione? E soprattutto: cosa possiamo fare concretamente per proteggerci?

Con Riccardo Candido, Presidente fondazione AMD associazione medici diabetologi, e Stefano Nervo, Consigliere Diabete Italia rete associativa O.D.V abbiamo parlato del legame tra diabete e Herpes Zoster e della maggiore vulnerabilità delle persone con diabete a tutte le età.

Sponsor dell’iniziativa è GSK