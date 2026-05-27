Herpes zoster e diabete, perché proteggersi

Fragilità, prevenzione e vaccinazione: cosa sapere oggi sul legame tra diabete e Fuoco di Sant’Antonio.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

Herpes zoster e diabete, perché proteggersi
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