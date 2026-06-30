Francesca Lollobrigida presto mamma bis, la foto della campionessa olimpica con il pancione

IPA Francesca Lollobrigida l'annuncio della gravidanza

Pochi mesi fa, sul ghiaccio di casa, due ori olimpici e un record polverizzato davanti agli occhi del piccolo Tommaso. Oggi, una foto con il pancione. Francesca Lollobrigida ha scelto i social per dare l’annuncio più dolce: diventerà mamma per la seconda volta, e il piccolo Tommaso presto sarà fratello maggiore.

A dare la notizia è stata lei stessa, con un post pubblicato in collaborazione con Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che l’aveva accolta a fine febbraio, reduce dal trionfo di Milano Cortina. Poche parole e le prime immagini dell’attesa, con la pancia ormai in evidenza. Sul sesso del bambino e sulla data presunta del parto, invece, ancora nessun dettaglio. Quanto basta, comunque, per far esplodere gli auguri dei fan, che da mesi seguono con affetto il suo percorso.

Il desiderio di un secondo figlio, già raccontato

Che volesse allargare la famiglia, del resto, Francesca Lollobrigida non l’aveva mai tenuto nascosto. Lo aveva detto chiaramente proprio a Verissimo, con le due medaglie d’oro ancora al collo: dopo i Giochi, il suo obiettivo era dare una sorellina o un fratellino a Tommaso, il primo figlio nato nel 2023. Un desiderio dichiarato, pensato, messo in conto, esattamente come tutto il resto nella sua vita. “Ho sempre programmato tutto, anche la gravidanza”, aveva confidato in una recente intervista. Francesca Lollobrigida è un’atleta d’altronde, e bisogna essere rigorosi in tutti gli aspetti della vita per vincere gli ori. E così anche questa seconda attesa arriva al termine di un percorso deciso con cura, nei tempi e nei modi.

L’abbraccio a Tommaso dopo l’oro

Resta poi un’immagine che, più di altre, aveva fatto il giro dei social: quella di Francesca che, subito dopo l’oro nei 3000 metri, correva ad abbracciare Tommaso sugli spalti. Un gesto spontaneo, all’epoca anche discusso, che lei aveva spiegato così: voleva che il figlio vedesse i titoli della sua mamma con i propri occhi, e non soltanto da lontano.

Campionessa e mamma, senza dover scegliere

Nata a Frascati nel 1991, pronipote di Gina Lollobrigida (se ve lo siete chiesti lo confermiamo) , Francesca ha riscritto la storia dello sport italiano diventando la prima azzurra a salire su un podio olimpico nel pattinaggio di velocità. Una strada cominciata da bambina sui pattini a rotelle, dove aveva già messo in bacheca quindici titoli, prima del passaggio al ghiaccio.

Quella di Milano Cortina è stata la sua quarta Olimpiade, dopo Sochi, PyeongChang e Pechino, dove nel 2022 aveva già conquistato un argento e un bronzo. Stavolta ha messo in fila due ori, nei 3000 e nei 5000 metri, al termine di una stagione complicata persino da un’infezione virale che l’aveva spinta a pensare al ritiro.

Dopo la nascita di Tommaso era tornata in pista in tempi rapidissimi, appena quattro mesi dopo il parto, trasformando la maternità in un capitolo della sua carriera e non in una pausa. Accanto a lei, come sempre, il marito Matteo, la sua ancora dentro e fuori dalla pista. Stavolta, però, è stata proprio Francesca Lollobrigida a lasciare aperto un finale diverso: di recente aveva ammesso che tornare a gareggiare dopo il secondo figlio “sarebbe egoistico”, raccontando di un Tommaso che fatica a sopportare le lunghe assenze della mamma, via da casa anche 250 giorni l’anno.

Per ora, però, il pensiero è tutto per l’attesa che verrà. E sui pattini, ha detto, vuole tornare soprattutto per il piacere di farlo.