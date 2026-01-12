Francesca Lollobrigida, chi è e che legame ha con la grande attrice Gina

Una grande campionessa con un grande cognome: sai chi è davvero Francesca Lollobrigida? Qual è il suo legame con la "Bersagliera"

Portare un cognome importante può essere un privilegio, ma anche una grande responsabilità. E, questo, Francesca Lollobrigida lo sa bene: atleta di punta del pattinaggio di velocità italiano, medagliata olimpica e oggi pronta per Milano-Cortina 2026, ha imparato nel tempo a convivere con un’eredità familiare ingombrante ma prestigiosa. Il suo legame con Gina Lollobrigida, icona assoluta del cinema italiano, è reale, seppur lontano, e ha accompagnato il suo percorso più come una suggestione che come una scorciatoia. Anche perché, diciamolo, non associarla alla Bersagliera sarebbe davvero impossibile.

Chi è Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida è salita alla ribalta internazionale durante i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, dove ha conquistato un argento nei 3000 metri e un bronzo nella mass start, disciplina tradizionalmente dominata dalle atlete nordiche. Si tratta certamente di risultati storici, arrivati al termine di una crescita lunga e non sempre lineare, iniziata a Roma sui pattini a rotelle, quando si allenava per strada seguendo l’auto del padre, collezionando multe (tante) e chilometri prima ancora delle medaglie.

Ma dietro il sorriso e i suoi splendidi occhi azzurri, c’è una sportiva tenace, che sa reagire alle delusioni e rimettersi in gioco. Dopo il difficile passaggio a vuoto delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, ha trovato rapidamente la forza di ripartire, trasformando le difficoltà in un vero e proprio motore che l’ha spinta a non arrendersi mai. Un atteggiamento che lei stessa riconosce come parte del suo DNA, alimentato anche dal peso – e dall’orgoglio – di appartenere alla famiglia Lollobrigida.

“All’inizio è pesante portare questo cognome, quando ero alle prime armi erano tutti più incuriositi dalla mia parentela con la grande attrice che dalle mie prospettive in pista. Sono onorata di avere una stella del genere in famiglia, però spero di riuscire a fare nello sport quello che lei ha fatto nel mondo dello spettacolo…”, aveva raccontato.

Qual è il legame con Gina Lollobrigida

Il legame con Gina Lollobrigida, scomparsa nel 2023, è di parentela lontana attraverso il padre. I rapporti non erano quotidiani né particolarmente stretti, ma la figura dell’attrice è sempre stata presente nei racconti familiari, com’era normale che fosse. Francesca ha ricordato la “zia” con grande emozione e una certa gratitudine, sottolineando quanto essere una Lollobrigida le abbia dato, nel tempo, una spinta in più, una carica interiore utile soprattutto nei momenti decisivi della carriera.

Non è stato sempre facile, però, portare quel cognome. Agli inizi, più che per i risultati in pista, l’attenzione era spesso rivolta alla parentela con la diva del cinema. Una curiosità che rischiava inevitabilmente di oscurare il talento sportivo, ma che Francesca ha imparato a gestire senza rinnegare le proprie radici. “Sono onorata di avere una stella così in famiglia“, ha raccontato in passato, chiarendo però il desiderio di affermarsi per ciò che è, non per chi l’ha preceduta.

Oggi Francesca Lollobrigida vive a Ladispoli e si prepara a una nuova fase della vita: dopo la gravidanza, che l’ha fermata nel 2023 per ovvi motivi, l’obiettivo resta uno solo, chiaro e ambizioso: Milano-Cortina 2026. Con la stessa determinazione che l’ha portata sul podio olimpico, è pronta a tornare sul ghiaccio più ambito. E, perché no, a portarsi a casa un’altra medaglia.

