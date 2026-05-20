Kylie Minogue, il tumore tenuto segreto e le cure rimandate per avere un figlio: la verità dopo 5 anni

Una recidiva, diagnosticata a 57 anni, che ha tenuto per sé e che solo ora rivela nel terzo episodio del suo documentario di Netflix. La verità di Kylie Minogue

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IPA Kylie Minogue

Un guscio vuoto: così si è definita dopo la seconda diagnosi di tumore, ricevuta nel 2021 a distanza di 16 anni dalle prime cure. Siamo abituati a vedere Kylie Minogue come un concentrato di energia pura, eppure, dietro il riflesso dorato del successo pop più recente si nascondeva un dolore profondo, taciuto per ben cinque anni. Oggi, a 57 anni, la pop star australiana ha deciso di abbassare ogni difesa nella sua nuova docuserie Netflix in tre parti, intitolata semplicemente KYLIE. E così, l’artista ha rivelato al mondo una verità dolorosa: nel 2021, durante un controllo di routine, le è stato diagnosticato un secondo tumore primario al seno.

La verità di Kylie Minogue

La prima battaglia di Kylie Minogue contro il cancro al seno risale al 2005. All’epoca aveva solo 36 anni, era all’apice della carriera e l’attenzione mediatica fu spietata: ogni sua mossa, ogni terapia a Parigi, venne documentata dai tabloid. Nel 2021, però, la scelta è stata opposta. “Non mi sentivo obbligata a dirlo al mondo e, in realtà, all’epoca non potevo proprio, perché ero solo un guscio vuoto”, ha confessato.

Mentre il mondo intero ballava sulle note della sua hit planetaria Padam Padam nel 2023, brano che le è valso persino un Grammy, Kylie combatteva la sua battaglia più dura tra le mura di casa, che spesso non aveva nemmeno la forza di lasciare. Ha cercato per anni il momento giusto per aprirsi con il suo pubblico, persino inserendo indizi nel testo del brano Story (“Avevo un segreto che tenevo per me”), ma la fragilità di quei momenti ha richiesto tempo. Una scelta di privacy sacrosanta, che oggi si trasforma in un dono di consapevolezza per il pubblico, con un messaggio chiaro: la prevenzione precoce le ha salvato la vita e oggi, fortunatamente, sta bene.

Il dramma del passato

Il documentario scava però ancora più a fondo, riportando a galla un particolare finora sconosciuto della sua prima diagnosi nel 2005. Kylie ha rivelato di aver vissuto un profondo dramma legato alla maternità, arrivando a rimandare l’inizio della chemioterapia per sottoporsi a diversi cicli di fecondazione assistita.

A 36 anni, di fronte alla prospettiva di cure che avrebbero potuto compromettere la sua fertilità, la cantante ha voluto aggrapparsi con tutte le sue forze a quel “barlume di speranza”. Rimandare le terapie oncologiche è stata una scelta comprensibilmente spaventosa, mossa dal desiderio profondo di non rinunciare alla possibilità di diventare madre.

A un certo punto, Kylie Minogue legge una lettera struggente scritta all’epoca per quel figlio mai nato: “Figlia mia lontana, fiore mio, stai soffiando nella brezza? Riesci a sentirmi mentre ti infondo la vita?”. Un miracolo che purtroppo non si è compiuto, lasciando una ferita con cui l’artista ha dovuto fare i conti nel tempo.

Oggi Kylie Minogue si mostra come una donna che ha attraversato la tempesta per ben due volte. E condividere questo viaggio, con le sue luci e le sue ombre più fitte, è il suo modo per lasciarsi il passato alle spalle e ricordare a tutti noi l’importanza della prevenzione e la legittimità di soffrire, a volte, lontano dai riflettori.