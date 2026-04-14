Kendall, Hailey, Kylie, Katy e Vittoria: le regine del Coachella 2026

Anche quest’anno il Coachella Festival, da Indio, California, monopolizza l’attenzione da tutto il mondo grazie alla musica degli artisti attesi, all’atmosfera hippy e colorata che piace sempre di più, alle scenografie incredibili e ovviamente alle tantissime star presenti tra il pubblico. Sì, perché al Coachella può capitare di assistere allo show di Justin Bieber accanto a Katy Perry e al suo fidanzato Justin Trudeau (se hai acquistato il pass vip, s’intende), o di prendere una bibita e trovarsi accanto Kendall e Kylie Jenner. Ma anche di vederti passare vicno la super top Vittoria Ceretti per mano al fidanzato. Leonardo Di Caprio.
Attori, cantanti, modelle e influencer tutto lo showbiz impazzisce per il Coachella (qui tutto quello che dovete sapere), diventato negli USA l’appuntamento imperdibile e più atteso dell’anno, e la loro presenza rende ancora più cool il Festival.
Ci sono delle celeb, però, che con il Coachella hanno un legame particolare, perchè da anni non se ne perdona una edizione e sono diventate presenza fissa e immancabile. Parliamo di alcune top, come Alessandra Ambrosio e (in passato, alle ultime edizioni è mancata) Kate Moss, ma soprattutto le it girl-influencer americane più note, dalla ormai veterana Paris Hilton alle sorelle Kylie e Kendall Jenner, fino alle loro sorellastre Kardashian.
Vediamo chi sono le regine dell’edizione 2026, quelle che più delle altre hanno catalizzato l’attenzione.