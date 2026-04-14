Kendall, Hailey, Kylie, Katy e Vittoria: le regine del Coachella 2026

IPA Coachella, i look più belli di sempre al Festival più colorato del mondo

Anche quest’anno il Coachella Festival, da Indio, California, monopolizza l’attenzione da tutto il mondo grazie alla musica degli artisti attesi, all’atmosfera hippy e colorata che piace sempre di più, alle scenografie incredibili e ovviamente alle tantissime star presenti tra il pubblico. Sì, perché al Coachella può capitare di assistere allo show di Justin Bieber accanto a Katy Perry e al suo fidanzato Justin Trudeau (se hai acquistato il pass vip, s’intende), o di prendere una bibita e trovarsi accanto Kendall e Kylie Jenner. Ma anche di vederti passare vicno la super top Vittoria Ceretti per mano al fidanzato. Leonardo Di Caprio.

Attori, cantanti, modelle e influencer tutto lo showbiz impazzisce per il Coachella (qui tutto quello che dovete sapere), diventato negli USA l’appuntamento imperdibile e più atteso dell’anno, e la loro presenza rende ancora più cool il Festival.

Ci sono delle celeb, però, che con il Coachella hanno un legame particolare, perchè da anni non se ne perdona una edizione e sono diventate presenza fissa e immancabile. Parliamo di alcune top, come Alessandra Ambrosio e (in passato, alle ultime edizioni è mancata) Kate Moss, ma soprattutto le it girl-influencer americane più note, dalla ormai veterana Paris Hilton alle sorelle Kylie e Kendall Jenner, fino alle loro sorellastre Kardashian.

Vediamo chi sono le regine dell’edizione 2026, quelle che più delle altre hanno catalizzato l’attenzione.

Kylie Jenner, da anni una delle regine assolute

Kendall Jenner, tra le più belle (e flirta con Elordi)

Hailey Bieber, i suoi outfit negli anni

Katy Perry, scatenata con il suo Justin

Vittoria Ceretti, divertimento con le amiche (e Di Caprio)

Paris Hilton, “The Queen has arrived”