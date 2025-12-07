Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Katy Perry

Katy Perry ha ufficialmente superato il divorzio da Orlando Bloom e ha ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo, inaspettato, compagno. La popstar e il primo ministro: è un’accoppiata originale quella formata da Perry e Justin Trudeau, ex primo ministro canadese. Dopo numerose paparazzate in giro per il mondo, i piccioncini hanno condiviso sui social le prime foto da coppia ufficiale, con tanto di riconoscimento diplomatico per Katy.

L’amore tra la popstar e il primo ministro

Non che ci fosse alcun dubbio, ma adesso è ufficiale davvero. Lo scorso luglio, Justin Trudeau era tra il pubblico – tra i più entusiasti e scatenati – al The Lifetimes Tour di Katy Perry. Negli stessi giorni, l’ex primo ministro e la popstar erano stati visti assieme in un ristorante di Montreal. A inizio ottobre, la paparazzata che li coglie ad amoreggiare su uno yatch nel mare della California.

Qualche settimana dopo, le foto che hanno dissolto qualsiasi dubbio. Katy Perry ha festeggiato il proprio 41esimo compleanno proprio in compagnia di Trudeau. I due hanno cenato al Crazy Horse di Parigi e, all’uscita dallo storico locale di cabaret, hanno sorriso rilassati ai fotografi che li attendevano in strada, senza mai smettersi di tenersi per mano.

È soltanto il 6 dicembre, però, che Perry e Trudeau sono diventati una coppia ufficiale, la conferma, come impongono i tempi moderni, è arrivata sui social. Katy si trova in tour in Giappone e, anche stavolta, al suo fianco c’è l’ex premier canadese. “Tempo a Tokyo, in tour e altro” ha scritto Katy a didascalia del suo ultimo carosello Instagram.

Tra foto di appetitosi piatti tipici, buffi pupazzetti, opere d’arte e locali alla moda, spunta anche il primo selfie di coppia ufficiale: Katy e Justin sorridono guardando in camera, guancia a guancia come due veri innamorati. Ancora, il video che mostra lo sguardo incantato del politico mentre la sua bella assapora un piatto di sushi e i due assieme ad osservare le stelle. “Justin è il nuovo ministro del suo cuore” scrive una fan tra i commenti, e ormai è proprio vero.

È ufficiale tra Katy Perry e Justin Trudeau

Katy Perry e Justin Trudeau fanno sul serio davvero e la popstar si è guadagnata un ruolo anche a livello diplomatico. Perry era al fianco dell’ex ministro canadese durante la visita istituzionale all’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida. “L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il Giappone con la sua compagna e si è unito a me e mia moglie per pranzo” ha scritto Kishida sui social.

Sotto la foto che mostra le due coppie posare di fronte a un albero di Natale, Trudeau ha risposto: “Katy ed io siamo stati molto felici di avere l’opportunità di sederci con te e Yuko. Grazie, Fumio, per la tua amicizia e il tuo continuo impegno sia per l’ordine internazionale basato sulle regole che per un futuro migliore per tutti”. I commenti sono stati numerosi e non sono mancate le critiche all’outfit scelto dalla popstar che è volata nello spazio.

Per l’occasione formale Perry ha scelto un completo bolerino gonna in un caldo marrone, abbinato a dolcevita nero e stivaletti con tacco. A destare i dubbi degli utenti del web è stata la lunghezza della gonna, giudicata troppo corta per un incontro istituzionale. Non siate troppo severi, Katy è una popstar cresciuta nel mondo dello spettacolo e avrà tempo di apprendere la ben più rigida etichetta dell’ambiente politico.