Katy Perry e Justin Trudeau, baci e tenerezze sullo yacht

Quello che sembrava un semplice flirt estivo potrebbe essersi trasformato in qualcosa di più. Katy Perry e Justin Trudeau sono sempre più vicini, stando agli scatti diffusi sui siti d’oltreoceano: la cantante e l’ex primo ministro canadese sono stati fotografati insieme al largo di Santa Barbara in atteggiamenti decisamente intimi, tra baci e tenerezze che lasciano intuire che i due facciano ormai coppia fissa.

Katy Perry e Justin Trudeau, baci appassionati sullo yacht

Solo qualche settimana fa Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau erano stati avvistati a Montreal durante una cena romantica, anche se in quell’occasione i due non avevano mostrato alcun atteggiamento d’intimità. Successivamente l’ex premier canadese era stato beccato sotto il palco di uno dei concerti della cantante. E il gossip era impazzito. Con la fine dell’estate, però, i siti americani avevano riferito che la coppia si era allontanata: Justin Trudeau si sarebbe sentito “a disagio” per l’attenzione mediatica suscitata dalla loro frequentazione.

Eppure l’ex primo ministro deve averci ripensato visto che sono stati paparazzati a bordo dello yacht della popstar. Tra i due è scoppiata la passione, come testimoniano gli scatti pubblicati dal Daily Mail. “Sembra confermato che Katy Perry abbia una relazione sentimentale con l’ex Primo Ministro canadese Justin Trudeau. La coppia è stata vista scambiarsi baci e coccole a bordo dello yacht di 24 metri di Perry, il Caravelle, al largo di Santa Barbara”, riferisce il sito di informazione.

Nelle foto la cantante è abbracciata a Trudeau che, a torso nudo con jeans e occhiali da sole, la bacia appassionatamente. A rendere riconoscibile l’ex primo ministro è stato il vistoso tatuaggio sul suo braccio, che ha permesso ad alcuni turisti a largo della costa di Santa Barbara di identificarlo nonostante la folta capigliatura e lo stile casual molto lontano dal solito rigore istituzionale. A sorprendere la coppia in un momento di tenerezza è stata una barca di turisti arrivata nell’area per un’escursione di whale-watching.

“A quanto pare non importava loro di essere visti, visto che hanno condiviso quel momento intimo sul ponte superiore della nave, con Trudeau che a un certo punto le ha messo le mani sul sedere”, si continua a leggere sul sito.

Katy Perry, la fine del matrimonio con Orlando Bloom

La relazione tra Katy Perry e Orlano Bloom si è interrotta lo scorso luglio, dopo 9 anni insieme e una figlia Daisy Dove Bloom, nata il 26 agosto 2020. I due avevano rilasciato una dichiarazione congiunta, condivisa dai rappresentanti dell’ex coppia a Page Six. “Continueranno a essere visti come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco”, avevano fatto sapere.

I due però erano ormai separati da tempo a quanto si dice: nell’ultimo periodo le tensioni erano parecchie tra i due e Bloom si comportava da “single” da mesi. L’avvicinamento tra la cantante e Trudeau è arrivato dopo poche settimane dall’annuncio di separazione, e nel frattempo i due non hanno fatto molto per nascondersi.

A quanto pare la chimica tra la popstar e l’ex premier canadese è innegabile: secondo il Daily Mail Katy Perry considererebbe Trudeau “un vero uomo” e che “l’amore è nell’aria” per la coppia.