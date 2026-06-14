Giulia Belmonte, incidente insieme alle figlie per la compagna di Stash: come sta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stash

Grande spavento per Giulia Belmonte, la compagna di Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors. La ragazza ha raccontato su Instagram di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale insieme alle figlie Grace e Imagine. Tra le storie però ha rassicurato i follower, spiegando che fortunatamente sia lei che le bambine stanno bene, senza conseguenze o ferite serie.

Incidente stradale per la compagna di Stash: come stanno lei e le figlie

Giulia Belmonte, la compagna del cantante Stash Fiordispino, ha avuto un incidente automobilistico: a raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, spiegando che quando è successo era insieme alle figlie Grace e Imagine. Nelle storie la trentenne si è sfogata con i suoi follower, che però ha subito rassicurato: “Ieri mi sono spaventata tanto”, ha scritto tra le storie.

Per fortuna infatti sia lei che le bambine sono rimaste illese: per loro si è trattato solo di un grande spavento. L’incidente ha avuto luogo quando lei era in sosta nella sua macchina, con il motore spento e mentre stava aspettando sua madre. All’improvviso, senza che lei se ne accorgesse, è arrivata un’altra macchina in retromarcia, colpendo la sua automobile in pieno.

La compagna del frontman dei The Kolors ha sottolineato quanto si sia preoccupata e quanto la disattenzione del conducente dell’altra macchina poteva avere conseguenze più serie. “È stato un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere”, ha spiegato Belmonte tra le storie. “La persona alla guida era ovviamente distratta, ma le distrazioni non sono accettabili. Una disattenzione può mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri”.

Tanti i commenti dei followers che hanno manifestato, come comprensibile, grande sollievo alla notizia che l’incidente non ha avuto alcuna ripercussione. Nessuna dichiarazione invece di Stash, che ha preferito mantenere riservatezza sulla vicenda, come spesso accade sulla sua vita privata.

L’amore di Stash e Giulia Belmonte

Stash e Giulia Belmonte fanno coppia fissa dal 2019 e nel corso degli anni hanno sempre voluto tutelare la propria privacy. Il loro infatti è stato un amore vissuto lontano dai riflettori e dal clamore del gossip. Sono diventati genitori per la prima volta nel dicembre 2020, quando è arrivata Grace, riempiendo il loro cuore. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato” aveva scritto ascoltando per la prima volta il battito della sua bimba ancora nel pancione. “Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!“.

A meno di due anni di distanza, sono diventati di nuovo mamma e papà: nell’agosto 2022, hanno allargato la famiglia con la nascita di Imagine. “Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”, aveva scritto sempre Stash postando due scatti della piccola appena nata. E l’amore era già cresciuto quando avevano annunciato la seconda gravidanza: “E poi arrivi tu… A moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.