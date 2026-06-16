Le anticipazioni della prima puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme", uno show che è una grande festa tra amici: gli ospiti di oggi 16 giugno

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IPA Gigi d'Alessio e Vanessa Incontrada

Torna questa sera, martedì 16 giugno, in prime time su Canale5 l’amato show Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà che ha consacrato Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada come una delle coppie più riuscite e frizzanti della tv italiana, complice anche la grande amicizia che lega il cantante e la conduttrice. Lo show, che ha fatto della formula “una casa aperta agli italiani” un vero e proprio leit motiv, riporta in tv la sua formula autentica e spontanea che ha già ampiamente conquistato il pubblico. Vediamo le anticipazioni della prima puntata, gli ospiti e la scaletta.

Gigi e Vanessa – Insieme, le anticipazioni del 16 giugno

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano con il loro spettacolo caratterizzato da un’atmosfera familiare e dal calore di una casa sempre aperta, dove arrivano tanti amici pronti a regalare emozioni, musica e divertimento. È questa la filosofia di Gigi & Vanessa – Insieme, lo show televisivo che vede protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, una coppia artistica ormai consolidata e amatissima dal pubblico italiano, in onda questa sera.

Canale5 ripropone dunque il binomio super riuscito tra Gigi e Vanessa che tornano sul piccolo schermo con l’obiettivo di far sentire ospiti e spettatori parte di una grande famiglia, senza alcun clima formale o distante, bensì con l’idea di creare un vero e proprio salotto televisivo dove tutto può accadere tra racconti, musica dal vivo e momenti di leggerezza.

A raccontare lo spirito dello show erano stati gli stessi protagonisti nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, con Vanessa Incontrada che aveva lasciato intendere che ci sarebbero stati momenti inaspettati e divertenti, mentre Gigi D’Alessio aveva spiegato di immaginare il programma come una casa con la porta sempre spalancata: un luogo in cui gli amici arrivano senza formalità, si siedono insieme, si raccontano, ridono e condividono esperienze davanti al pubblico.

Accanto ai due conduttori ci sarà anche una grande orchestra dal vivo, elemento centrale dello spettacolo, pronta ad accompagnare esibizioni, duetti e performance pensate per coinvolgere il pubblico in studio e quello da casa.

Scaletta e ospiti

Con un cast ricco di ospiti, tanta musica e la voglia di sorprendere continuamente il pubblico, Gigi & Vanessa – Insieme si prepara così a trasformarsi in una vera festa televisiva dove amicizia, spettacolo e divertimento saranno gli ingredienti principali.

La scaletta della prima puntata promette infatti uno show ricco di sorprese e all’insegna di una grande “festa tra amici”. Sul palco saliranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Eros Ramazzotti, Emma, Stash dei The Kolors, Claudio Santamaria, Francesco Cicchella e Giorgio Panariello, protagonisti di sketch comici, performance musicali e siparietti inediti.

Non mancheranno duetti, racconti personali e momenti di improvvisazione che metteranno in luce il lato più spontaneo degli ospiti. Il risultato sarà un mix di generazioni, linguaggi e stili diversi, uniti dalla voglia di divertirsi e regalare al pubblico una serata leggera ma ricca di emozioni, con la complicità di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada di fare da filo conduttore.

Dove vedere Gigi e Vanessa – Insieme e a che ora inizia

La prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme va in onda stasera, martedì 16 giugno 2026, su Canale5, a partire dalle ore 21,30, dopo La Ruota della Fortuna. Il programma è anche visibile su Mediaset Infinity, in streaming e on demand, con video e puntata integrale disponibile dopo la fine.