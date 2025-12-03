Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 3 dicembre

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada conducono l'ultima puntata di "Gigi e Vanessa – Insieme"

Mercoledì 3 dicembre Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano a condividere il palco per il terzo e ultimo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme. Un mix di energia, leggerezza e sintonia che riporta sullo schermo tutto il bello delle serate fatte di musica, racconti e sorrisi spontanei.

In questa ultima puntata i due conduttori salutano il pubblico ospitando, come sempre, grandi nomi e regalando momenti pensati per far vivere una serata piacevole, leggera e piena di buonumore.

Anticipazioni “Gigi e Vanessa – Insieme”, gli ospiti del 3 dicembre

Stasera, mercoledì 3 dicembre, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tagliano il traguardo dell’ultima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme. Un finale che profuma di festa e di quei momenti che restano. A dare slancio alla serata è ancora una volta la grande orchestra, che veste ogni performance con arrangiamenti ricchi, sfumature intime e dettagli sofisticati, trasformando ogni ingresso sul palco in un piccolo quadro costruito su misura per l’atmosfera dell’ultima puntata.

L’atmosfera è quella delle notti speciali, quelle che si vivono con un sorriso leggero ma con la consapevolezza che stanno per chiudersi. Sul palco, tra complicità spontanee e scambi nati da un’amicizia costruita negli anni, Gigi e Vanessa guidano il pubblico in un viaggio che mescola ironia, emozione e quel senso di familiarità che ha reso lo show così riconoscibile.

A impreziosire questo ultimo capitolo arriva un parterre di ospiti che attraversa mondi e linguaggi diversi: Max Giusti e Claudio Bisio, due volti iconici dell’intrattenimento italiano, portano la loro comicità d’autore. Ma non solo: la puntata si apre anche all’irriverenza di Pio e Amedeo, che approdano sul palco con satira pop e improvvisazioni che sono ormai la loro firma.

Per quanto riguarda i volti della musica, non poteva mancare Geolier, reduce dal palcoscenico dell’Ariston e dal successo che l’ha consacrato come una delle voci più forti della nuova scena urban, e Mahmood, che torna a raccontarsi attraverso quella scrittura raffinata che lo ha portato sulle scene internazionali. Grande ritorno anche per Alessandra Amoroso, che dopo essere diventata mamma della piccola Penelope riporta in tv la sua vocalità calda e immediata, sempre capace di accendere il pubblico tra hit e momenti più emotivi.

Accanto a loro, la puntata accoglie una rappresentanza centrale della musica partenopea contemporanea: Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste, artisti che negli ultimi anni hanno rinnovato la scena con un mix di tradizione, pop, urban e melodie riconoscibilissime.

“Gigi e Vanessa – Insieme”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la terza e ultima puntata dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada è programmato per stasera, mercoledì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna.

Lo show sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove potrà essere seguito in diretta oppure recuperato in qualsiasi momento rivedendo esibizioni, ospiti, backstage e tutti quei dettagli che contribuiscono a restituire l’atmosfera unica dell’ultima serata.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!