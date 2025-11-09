Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, il racconto del loro rapporto speciale: “Gigi c’è sempre”

Ospiti di Verissimo, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio raccontano la loro amicizia speciale e svelano i dettagli del nuovo show in onda su Canale5

Nel salotto di Verissimo, durante il consueto appuntamento con Silvia Toffanin della domenica pomeriggio, la conduttrice ha accolto due ospiti amatissimi dal pubblico: Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Tra sorrisi, annunci e qualche battuta complice, i due hanno raccontato in anteprima il loro nuovo progetto televisivo, Gigi & Vanessa Insieme, uno show che promette emozioni, musica e tanta autenticità. Tra i due grande complicità, ma soprattutto uno splendido rapporto d’amicizia che Vanessa e Gigi hanno raccontato con grande emozione. Ma non solo: la Incontrada ha anche parlato delle prossime nozze con Rossano Laurini dopo la crisi.

Vanessa Incontrada, a Verissimo l’annuncio delle nozze con Rossano

Nella puntata di Verissimo del 9 novembre, Silvia Toffanin ha accolto due grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, ovvero Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, una coppia artistica esplosiva, inaspettata e piena di sintonia. Lei, solare e spontanea, è uno dei volti più amati della televisione italiana; lui, cantautore dal cuore grande e dall’ironia contagiosa, sa sempre come emozionare il pubblico.

Insieme sono pronti a portare sul palco una complicità rara, fatta di risate, musica e verità. Amici da anni, condividono lo stesso modo autentico di vivere il successo e la voglia di divertirsi senza prendersi troppo sul serio e, durante la puntata, hanno parlato non solo dello show che li vedrà fianco a fianco da mercoledì 12 novembre, ma anche del loro rapporto speciale.

Ma prima Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di parlare con Vanessa di un evento davvero importante: lei e Rossano Laurini presto si sposeranno. L’annuncio, che era già trapelato qualche settimana fa in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, è arrivato davvero a sorpresa visto che la coppia ha vissuto un momento di separazione durato circa 2 anni.

Vanessa ne parla dunque ai microfoni della Toffanin con accanto l’amico Gigi D’Alessio il quale racconta di averle dato un consiglio particolare: “Le ho detto di non organizzare nulla e di partire per un bel viaggio, così da evitare le solite critiche di chi trova sempre da ridire” ha scherzato il cantante, dando così l’opportunità di parlare del loro rapporto speciale.

Vanessa ha spiegato che Gigi le è stato vicino anche nei momenti più complicati e che oggi insieme al suo Rossano si sente finalmente serena: “Dopo tanti anni insieme ci siamo ri-innamorati, ci siamo riscoperti” e la Toffanin aggiunge un tenero dettaglio: sarà loro figlio Isal a portare le fedi durante la cerimonia.

Anche qui, i consigli di Gigi non mancano, affettuosi come sempre: “Vivi questo momento meraviglioso, fai ciò che ami e non avere rimorsi. Sei una donna splendida, una mamma eccezionale e sarai anche una moglie straordinaria” dice a Vanessa che davvero non si aspettava un lieto fine così bello dopo che lei e Rossano sono stati a lungo separati.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio “Insieme”: pronti per il nuovo show

La complicità tra Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio è davvero tanta, anche in campo lavorativo. Durante l’intervista infatti il cantante napoletano ha svelato un simpatico segreto su Vanessa: “Lei non studia mai, ma è talmente talentuosa che non ne ha bisogno” racconta, mentre Vanessa, sorridendo, ribatte: “Non studio perché non mi dicono le cose!” e Gigi spiega che è proprio così che lei dà il meglio di sé: “Quando non sa qualcosa, tira fuori la sua autenticità”.

“Io sono nata per improvvisare,” risponde di contro Vanessa “E mi fa piacere che Gigi si diverta con le mie gaffe”, ma D’Alessio ha subito spiegato il perché di questa scelta: “Il pubblico ama la verità, e quando Vanessa è se stessa, conquista tutti con la sua naturalezza”.

I due parlano così del loro nuovo spettacolo in prima serata che andrà in onda per 3 mercoledì su Canale5, uno show ricco di musica, ironia e amicizia. “Ci saranno amici, non semplici ospiti” ci ha tenuto infatti a chiarire Gigi, annunciando nomi come Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Mahmood, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Claudio Bisio, Geolier, Paolo Bonolis con Luca Laurenti, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini e tanti altri.

“Abbiamo voluto grandi artisti, ma soprattutto amici pronti a divertirsi con noi” ha aggiunto Vanessa, incalzata da Gigi che ha aggiunto: “Il nostro è un incontro umano. Sul palco portiamo le persone, non solo gli artisti”. E ha poi proseguito: “Sia io che Vanessa non facciamo tv ma per metterci insieme vuol dire che ne deve valere la pena. Con lei ho il piacere e la gioia di fare televisione. Vanessa si fida e si affida, se ha fiducia dice: “quello che fai tu va tutto bene”, quindi sento anche il peso della responsabilità non solo mia ma soprattutto sua. Lavorare con lei è una gita, una vacanza. Non è assolutamente lavoro” ha concluso Gigi.

La cosa più bella però resta proprio il loro rapporto che va al di là del lavoro e dalla semplice formalità tra colleghi: “Vanessa è il mio migliore amico” scherza infatti Gigi e lei conferma la profonda intesa che li lega aggiungendo con un po’ di emozione: “Se avessi un problema, a qualsiasi ora del giorno o della notte, chiamerei Gigi. Sappiamo di poter contare sempre l’uno sull’altro. Lui c’è sempre”.

