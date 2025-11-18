Gigi e Vanessa, dopo lo stop c’è la data: quando va in onda la coppia D’Alessio-Incontrada

Dopo lo stop forzato della scorsa settimana, Gigi e Vanessa - Insieme è finalmente pronto al debutto e c'è la data ufficiale

Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

C’era grande attesa per il nuovo show che vede protagonista la coppia di amici, ma al pubblico era toccato restare a bocca asciutta. L’appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme, che sarebbe dovuto andare in onda lo scorso 12 novembre, si è visto slittare di una settimana, ma adesso c’è la data: il cantante e la conduttrice sono pronti a intrattenere ed emozionare mercoledì 19 novembre, in prima serata su Canale 5.

Perché era saltata la prima puntata?

Come ricorderanno i telespettatori più informati, la prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme era prevista mercoledì 12 novembre, ma Mediaset è stata costretta a modificare la programmazione. Tutto pur di “proteggere” gli ascolti dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che avrebbe rischiato di perdere pubblico a causa di un evento imperdibile: il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che si è giocato alle ATP Finals 2025 di Torino, in cui tra l’altro il tennista italiano ha trionfato.

Archiviate le ATP Finals, non dovrebbero esserci più cambi dell’ultima ora (almeno per il momento).

Quando va in onda Gigi e Vanessa – Insieme?

Una scelta più che giusta, quella di Mediaset, che può dare il meritato spazio allo show. La prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme debutta ufficialmente il 19 novembre, con la prima di tre puntate in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

Lo show è concepito come una “casa aperta” allo spettacolo, un ambiente in cui la formalità lascia spazio alla spontaneità, cosa che lo stesso Gigi D’Alessio ha promesso essere il fil rouge: “Non ci sarà un copione rigido”, ha spiegato. Con la regia di Roberto Cenci, il programma mixa momenti di musica live, con una grande orchestra ad accompagnare le performance, comicità e racconti di vita.

Il palcoscenico diventa, così, un salotto caldo e accogliente. Proprio l’ambiente che ti aspetteresti di trovare in una tranquilla serata tra amici, quali il cantante e la conduttrice sono nella vita reale. Insieme a loro tanti ospiti pronti a dare il proprio contributo, a cominciare da Eros Ramazzotti con i suoi grandi successi. Con lui anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti, coppia insostituibile dello spettacolo italiano, e ancora Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria e Stash dei The Kolors.

Un sodalizio artistico, ma anche una grande amicizia

Quella tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada non è una semplice collaborazione professionale, ma l’esaltazione di un’amicizia che negli anni si è cementata. Stima e affetto li legano profondamente, sin da quando insieme hanno condotto 20 anni che siamo italiani, programma andato in onda su Rai 1 nel 2019.

La Incontrada ha più volte sottolineato il valore del suo grande amico: “Gigi c’è sempre”, ha detto in un’intervista. Un sostegno che è andato ben oltre il palco, aiutandola nei momenti più difficili del suo privato, al punto che l’attrice ha ammesso senza mezzi termini come l’amicizia di D’Alessio abbia “fatto la differenza”.

Inevitabile pensare al periodo della separazione dal compagno, Rossano Laurini, col quale ha avuto il figlio Isal. Sono momenti che ti segnano nel profondo, ma gli amici in fondo servono anche a questo: ti aiutano a dissipare le nubi della mente e del cuore, quando da sola non riesci. Oggi è solo un lontano ricordo per Vanessa che non solo ha riallacciato i rapporti col compagno, ma ha anche preso la decisione più importante: convolare con lui a nozze.