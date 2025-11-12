Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Dopo l’addio a The Voice, Gigi D’Alessio ha accettato un’interessante sfida in casa Mediaset. In prima serata, da mercoledì 12 novembre 2025, al fianco di Vanessa Incontrada. Il nome del programma è molto semplice, Gigi e Vanessa Insieme. Un graditissimo ritorno, per la prima volta in prima serata, all’insegna dell’amicizia.

Insieme, anticipazioni del 12 novembre

Un grande show che celebra le grandi amicizie nel mondo dello spettacolo. Cosa tutt’altro che comune, anzi. Certi rapporti speciali però esistono e Gigi e Vanessa Insieme mirano a celebrarli. Circondati da personaggi amatissimi, D’Alessio e Incontrada hanno dato forma a qualcosa di straordinario, fondato sulle emozioni condivise.

Un varietà in tre puntate, il cui punto d’inizio è fissato per mercoledì 12 novembre 2025. Sul palco persone differenti tra loro, distanti per stili e linguaggi. La forza della musica e la passione per lo spettacolo, però, sono in grado di amalgamare il tutto al meglio.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono accompagnati sul palco da una grande orchestra, dando così il via a esibizioni musicali dal vivo, racconti di vita condivisi e momenti di leggerezza, tra musica, cinema e non solo. Ecco chi sono gli ospiti previsti:

Paolo Bonolis;

Luca Laurenti;

Emma;

Giorgio Panariello;

Francesco Cicchella;

Claudio Santamaria;

Stash;

Eros Ramazzotti.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada di nuovo insieme

Tre puntate speciali, previste per il 12, 19 e 26 novembre 2025 su Canale 5. Ben 3 prime serate. Trascorsi sei anni dall’ultima volta insieme, Vanessa e Gigi non vedevano l’ora di tornare sul palco. Lei ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni come abbiano accettato immediatamente e con entusiasmo.

Un’intervista doppia molto interessante, che svela di fatto l’energia di questo varietà. Un grande show, a partire dalla sigla: “Sto convincendo Gigi a ballare”.

Spazio a tanta musica, sketch, canti e balli: “Avete presente una casa? – Dice Gigi – Noi siamo i padroni di quella casa e la porta è sempre aperta. Vengono a trovarci alcuni ospiti per divertirsi, fare cose insieme e vivere esperienze nuove”.

Come detto, gli ospiti saranno amici ed ecco come i due descrivono il loro rapporto. Vanessa Incontrada apprezza tantissimo del suo partner di palco che la protegge molto. L’aiuta a tirare fuori molto cose, evitando che si chiuda per istinto, così da tutelarsi. Ciò vale nella vita e sul palco: “So che mi starà accanto, qualsiasi cosa accada”.

Il cantautore ha invece precisato d’aver capito fin da subito, vedendola in televisione, che non si trattava di una persona costruita: “Quando ci siamo incontrati per la prima volta nel 2019, sembrava ci conoscessimo da anni”.

I sentimenti sono decisamente quelli giusti ed è tutto a vantaggio dello spettacolo e del pubblico. Chi può dire che questo non sia soltanto il primo passo di una duratura collaborazione in casa Mediaset.

