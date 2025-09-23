Gigi D’Alessio verso Amici: “In pole position per il Serale”

IPA Gigi D'Alessio

Ormai è tutto pronto per la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, che prende ufficialmente il via da domenica 28 settembre alle ore 14. La prima registrazione dovrebbe tenersi giovedì, con i professori, gli alunni e il pubblico in studio. Non vediamo l’ora di scoprire i talenti che prenderanno parte all’avventura, e al momento iniziano a circolare le prime voci su quello che sarà. Tra cui un nome, quello di Gigi D’Alessio, in pole position per il Serale di Amici.

Gigi D’Alessio possibile giudice al Serale di Amici

A lanciare l’indiscrezione è Santo Pirrotta per Vanity Fair: “In pole position per il famoso serale e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio”. Ma non è finita qui, perché potrebbe anche essere super giudice: come sappiamo, l’artista ha lasciato la Rai per unirsi a Mediaset, salutando il posto di giudice di The Voice, il programma condotto con successo da Antonella Clerici.

Non mancano quindi i progetti in ballo: di certo il nome di Gigi D’Alessio ad Amici è a dir poco perfetto. A The Voice, ha sempre dimostrato il suo talento naturale nello scovare altrettanti talenti. E soprattutto non dimentichiamo la sua grande empatia. Vedremo quindi Gigi tra i giudici della fase finale del talent? La scelta è del tutto possibile e sarebbe un colpaccio per Maria De Filippi: nel Serale di Amici 2024/2025, aveva scelto Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.

C’è poi un grandissimo artista che ha fatto la storia della musica italiana che si è candidato per un ruolo all’interno del talent. Il corpo docenti, al momento della proposta, era già completo, ma chissà che Maria non accolga il suo desiderio: stiamo parlando di Massimo Ranieri, che al Messaggero ha affidato la sua volontà. “Perchè no? Non mi fare chiamare ‘maestro’, ‘consulente’ suona meglio. Non ci sono mai stati veri contatti con la trasmissione, ma se Maria mi chiama, io sono pronto. Parliamone”.

Perché Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice

Antonella Clerici non ha preso bene la scelta di Gigi D’Alessio di lasciare la sua squadra: “È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice“. Ma come mai l’artista ha preso la decisione? Niente contro la Rai né la Clerici stessa, anzi, solo il desiderio, più che legittimo, di cambiare e sperimentare altro. “Nulla. Sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici”.

Quando inizia Amici 25

Amici 25 sta ormai per iniziare: la stagione televisiva è ripresa come di consueto, anche se con qualche novità eclatante, come la sfida ormai quotidiana tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. La prima puntata della venticinquesima edizione dello storico talent che va in onda su Canale5, condotto da Maria De Filippi, prende il via da domenica 28 settembre alle ore 14. Stando ad Amici News, la prima registrazione dovrebbe avvenire giovedì 25 settembre.