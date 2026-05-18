Léa Seydoux riscrive il power dressing sul red carpet di Cannes 2026. Voto: 9
Niente cristalli, niente nude look, niente effetti speciali. Eppure Léa Seydoux riesce a essere una delle presenze più magnetiche del settimo red carpet di Cannes 2026 con uno smoking maschile impeccabile che urla eleganza francese da ogni cucitura. Il completo nero dal taglio sartoriale perfetto, con gilet, cravatta sottile e camicia bianca rigorosa, gioca con l’estetica tuxedo senza perdere sensualità. Anzi. È proprio quel rigore quasi androgino a renderla irresistibile. Il risultato è chic vero, quello che non dipende dagli eccessi ma dalla personalità. Voto: 9