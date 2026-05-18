Barbara Palvin, Capri Pants o Pajama Dressing? I primi look premaman a Cannes

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Barbara Palvin

L’amore ai tempi dell’era digitale ha le sue complicazioni, lo sappiamo: tanto da rivelarsi, paradossalmente, persino più difficile, ma non di certo per Barbara Palvin e Dylan Sprouse. Legati dal 2018, dopo un primo appuntamento quasi cinematografico — è stata lei a raggiungere lui proprio sul set di un film — in Cina e un romantico matrimonio celebrato nel 2023 con le campagne ungheresi a far da sfondo, i due rappresentano ad oggi una delle unioni più solide e amate dello showbiz. Una di quelle che non smette di far sognare ad occhi aperti, contribuendo a tener vivo l’ultimo briciolo di speranza superstite.

Una complicità lunga otto anni che, al Festival di Cannes 2026, ha senza dubbio toccato il suo apice più emozionante: la supermodella e l’attore hanno infatti scelto il celeberrimo red carpet della Costa Azzurra per condividere con il mondo la notizia più dolce, e stiamo ovviamente parlando dell’attesa del loro primo figlio. In celeste e piume (Miu Miu) lei e con addosso un elegantissimo smoking lui, sempre mano nella mano, la coppia ha trasformato la sfilata fino alla Montée des Marches in una gioiosa rivelazione ufficiale.

Ebbene, dall’annuncio della gravidanza in poi, l’Angelo di Victoria’s Secret ha inaugurato anche un nuovo e personalissimo capitolo di stile, ergendosi immediatamente a musa della moda premaman contemporanea: i suoi primi look con il pancione sulla Croisette stanno infatti dimostrando come la condizione della dolce attesa possa rivelarsi elegante, sofisticata, fiera e per nulla convenzionale. Vediamone insieme qualcuno.

Barbara Palvin, il look off-duty a Cannes: camicia check e Capri Pants sulla Croisette

A seguito della rivelazione in azzurro cielo — che fosse un tacito indizio? — e dell’outfit coordinato sul red carpet della quarta serata di Cannes 2026, durante il suo soggiorno in Costa Azzurra Barbara Palvin ci sta dando un primo assaggio della propria personale interpretazione del guardaroba da “mum to be”: possiamo vederla poco sotto arrivare presso il noto Hotel Martinez in una tenuta off-duty da manuale, casual sì ma comunque aggiornatissima.

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Eccola indossare con la solita disinvoltura uno dei capi più difficili recentemente tornati ad affacciarsi sul panorama tendenze di stagione: stiamo parlando dei Capri Pants, o pinocchietti per gli amici, che su di lei riescono addirittura a sembrare quasi accettabili. Ad abbracciare delicatamente il pancione è in questo caso una camicia oversize a quadri azzurri, mentre una pratica maxi bag, degli occhiali da sole neri e, attenzione, dei sandali infradito trasparenti chiudono il look.

Il Pajama Dressing in gravidanza secondo Barbara Palvin

Tra le strategie glamour in assoluto più classy a permettere di avvolgere quella rotondità tipica della gravidanza senza costringerla, secondo la top model, ci sarebbe poi il cosiddetto Pajama Dressing: e come darle torto, del resto.

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In mezzo ai trend cardine della moda 2026, quello che unisce il comfort dello sleepwear all’eleganza sofisticata è di sicuro tra i più amati: completi in seta, pantaloni morbidi e casacche a vestaglia si portano adesso anche fuori casa, in passerella elevati ad un altro livello da tessuti pregiati e inediti tagli sartoriali, mentre in versione animalier e abbinati a tacchi sulla Croisette.