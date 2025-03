Il panorama moda primaverile si tinge del colore del cielo: tutti i must-have azzurro pastello da non lasciarsi sfuggire per sfoggiare degnamente il re dei colori di tendenza durante la bella stagione 2025

Fonte: Getty Images Iris Law on Versace fashion show

Sullo sfondo la natura ancora incerta, a darci in pasto il primo agognato assaggio di primavera è, come sempre, la moda che, con il suo consueto giocar d’anticipo, porge grandi gioie agli inguaribili fashion addicted sognatori che non attendono altro che l’ufficiale apertura della bella stagione per dare spettacolo, esibendo tutto ciò che nei mesi passati hanno accumulato nel proprio arsenale.

Pare che sia finalmente giunto il momento di iniziare ad accantonare i cupi toni invernali per far spazio, poco a poco, a qualche frizzante guizzo di colore: a vestire il ruolo di attuale protagonista sulle passerelle di stagione così come nel panorama streetwear ed a cavallo dei red carpet del periodo è lo stesso colore del cielo: noto al mondo con l’inglesismo baby blue – o, in gergo comune, come azzurro pastello – il celeste sta oltrepassando indisturbato il proprio piccolo angolo di cielo invernale, convinto ora più che mai a prendersi la scena spazzando via il grigiore a farla sino ad ora da padrone.

È azzurro pastello – mania: come il celeste dominerà la moda della primavera/estate 2025

Dotato di un’ineguagliabile aura eterea, condita di grande eleganza, il celeste era già stato in vetta alle tendenze colori moda della primavera/estate lo scorso anno. Sembra però che la fortunata tonalità si troverà sulla cresta dell’onda anche per tutto il restante 2025, trasformando in un battito di ciglia quello che aveva tutte le sembianze di un acquisto fatto d’impulso in un autentico investimento.

Qualora nell’armadio non vi fosse almeno un’accoppiata di pezzi light blue, perciò, attenti bene: conviene rimediare al più presto.

A stabilirlo sono i molteplici avvistamenti in passerella, che lo hanno indagato in tutte le sue sfumature attraverso sfiziosi accessori e tenute monocromatiche.

Se il baby blue, punto d’azzurro tenue, fresco, elegante ed in grado di infondere da subito in chi guarda grande pace e tranquillità, è stato il leit motiv della collezione di Fendi per la bella stagione, il celeste ha avuto la medesima importanza sui defilé targati Versace.

È stata la volta dell’azzurro cielo, invece, per Acne Studios. Chic e versatile soprattutto perché declinabile in un ventaglio infinito di sfumature differenti, l’azzurro in oggetto si intona alla perfezione persino al colore Pantone 2025, il morbido e avvolgente Mocha Mousse, a cui il tono freddo apporta una nota più allegra e leggera in vista della primavera.

Vestire di azzurro pastello da capo a piedi sembra inoltre essere, almeno al momento, tra le più grandi ossessioni delle celebrities: ad aprire le danze era stata a suo tempo Sabrina Carpenter, la quale aveva dato sfoggio della eterea tonalità molto spesso durante il suo Short n’ Sweet Tour prima di sceglierlo per partecipare ai Grammy. Appare indimenticabile la sua apparizione al sontuoso evento nel sinuoso abito firmato JW Anderson, in raso di seta e dotato di bordure in piume di struzzo.

È stato poi il medesimo tappeto scarlatto a vedere Chappell Roan avvolta nella stessa identica nuance: durante la cerimonia, dopo il pezzo d’archivio tratto dalla collezione couture primavera 2023 di Jean Paul Gautier, la cantautrice statunitense si è data ad un cambio d’abito che non è certo passato inosservato per esibire, questa volta, una variazione dell’abito di Thom Browne visto in pedana qualche tempo prima in panna, una creazione con spalline, corsetto e sottogonna a vista azzurro chiaro. Winnie Harlow, dal canto suo, lo ha indossato per i CFDA Fashion Awards.

Come dimenticare, ancora, l’angelica Bianca Balti sul palco di Sanremo 2025 infilata nell’epica creazione custom – appositamente fatta su misura per lei – di Alessandro Michele in powder blue decorata con piume all over.

Ma non è affatto finita qui: stando ai dati emersi da Google Trends, le ricerche in fatto di abiti da damigella baby blue sarebbero aumentate del 20% in tempi recenti, ed ecco la casella “qualcosa di blu” in men che non si dica spuntata per i matrimoni prossimi a venire.

Il motivo di questo folle amore ad accomunare star e comuni mortali tutti? Sarebbe da ricercare nella riconducibilità della delicata nuance all’estate. Dopotutto parliamo di una tonalità fresca, che istantaneamente riporta alla mente il cielo terso ed il mare aperto, va da sé come non sia poi tanto difficile immaginarla tra le sfumature predilette per la bella stagione in apertura.

Tutti i capi azzurro pastello da collezionare: guida all’uso del must-have della primavera

Tra i capi jolly azzurro pastello a cui fare spazio prima di subito all’interno del guardaroba spicca sicuramente la camicia classica, sfruttabile invero tutto l’anno ma molto presto da annoverarsi tra i must-have della primavera/estate 2025, da abbinare ad un paio di jeans in chiave mannish oppure da sfoggiare in total look, come i migliori fashion show insegnano.

Immancabili, poi, accessori color cielo come ad esempio dei sandali con cinturino e una (o più) tra le attuali borse di tendenza: avete capito perfettamente, le borsette colorate torneranno prestissimo ad affermarsi sullo scenario modaiolo come quasi ogni inizio primavera accade, pronte come da tradizione ad aggiungere una nota leggera e sognante ai look da giorno.

Se è pur vero che la borsa nera resta e resterà sempre un insuperabile passe-partout d’ogni guardaroba che si rispetti, esattamente come la variante marrone costituisce un dolce e nostalgico omaggio allo stile vintage, il ruolo che l’accessorio ha rivestito in color ciliegia durante l’inverno in chiusura – apportando un tocco couture a qualsivoglia mise – sta per scivolare addosso alla borsa azzurro pastello. Chiaro il concetto tra le righe? Lo è stato quantomeno per Gucci, Miu Miu, Ganni, The Drop, Fendi ed Hermès, che hanno selezionato la colorazione per tingere i loro pezzi più iconici.

Con la bella stagione più vicina che mai, poi, ecco tutta una schiera di sneakers azzurre raggiungere il resto delle scarpe di tendenza per portare una punta di colore pop e vivace agli outfit casual. Un trend, questo, appreso dapprima sui social e solo poi per le strade, complici le it-girls intente a sfoggiare queste accattivanti calzature sorbetto su pantaloni sartoriali e in pendant a pullover girocollo con tanto di t-shirt bianca a vista e baseball hat abbinato, oppure a cardigan e minigonna in jeans.