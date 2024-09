Sneakers autunno: i migliori modelli da avere ora

Fonte: iStock Le migliori sneakers per questo autunno!

Le sneakers non sono più un trend del momento ma sono diventate sempre più una presenza costante e irrinunciabile delle scarpiere di ogni donna. Se un tempo erano le relegate al momento tempo libero o allo sport, oggi le vediamo indossate al lavoro ma anche sui red carpet internazionali abbinate ad abiti di alta sartoria, oppure ai piedi delle spose che sbucano sotto voluminosi abiti di tulle. Ad accelerare l’ascesa delle sneakers, lo zampino delle grandi maison di moda luxury con collaborazioni inaspettate che abbracciano la moda streetwear come Adidas Originals per Prada oppure Gucci per Off-White. E se pensate che la shoesmania alla Carrie Bradshaw riguardi solo le décolleté dai tacchi spillo, ora non è più così perchè il mercato delle sneakers è destinato a diventare sempre più esclusivo e costoso. Basti pensare al fenomeno degli sneakerhead, i veri e propri appassionati di scarpe sportive sempre ricerca di modelli nuovi, introvabili ed in edizione limitata, disposti a spendere cifre folli per le scarpe sportive più cool del momento!

Le tendenze autunnali non fanno altro che confermarci la marcia implacabile delle sneakers su ogni outfit, spaziando dai look formali fino al tempo libero. Ma quali acquistare per essere sul pezzo? Vediamolo in questa selezione.

New Balance, il quiet luxury senza tempo

Fondata agli inizi del XX secolo, l’azienda New Balance ha saputo trasformarsi da una piccola realtà artigianale a uno dei principali attori globali nel settore delle sneakers.

Negli ultimi anni le abbiamo viste sotto le lunghe gonne in raso di seta ma anche abbinate a comode tute oversize, in colori neutri oppure nelle nuances di tendenza per l’autunno inverno 2024 come il beige il marrone e il verde. Tra tutte, le New Balance 500 sono tra le più amate da donne, uomini, grandi e piccini.

Se siete fan della iconica collab di New Balance e Miu Miu, amerai il modello 530. Sceglilo in colori caldi e terrosi, perfetti per la stagione in cui cadono le foglie.

Adidas per elevare ogni look

Probabilmente la scarpa più famosa e iconica mai prodotta da Adidas, le Gazelle hanno origini davvero lontane (pare che siano state lanciate nel 1966, ma, grazie ad un design minimalista e all’utilizzo del camoscio colorato e pop, continua a cavalcare la moda streetwear di anno in anno e di generazione in generazione.

Sceglila con suola rialzata nella variante Bold e gioca con colori a contrasto! Ricorda che non vanno necessariamente abbinate al tuo outfit, il bello è proprio renderle protagoniste giocando con il colore.

Sempre di Adidas ma più basiche, le VL Court, un modello simile alle Gazelle per silhouette e forma ma più semplici e senza tempo. Ed il prezzo su Amazon è davvero imperdibile!

Nike per essere comode e cool

Se non conosci le Nike Cortez, questo è il momento giusto per farlo. Si tratta infatti delle prime scarpe sportive da corsa messe sul mercato dalla Nike, e oggi, a più di 50 anni dalla loro creazione, sono tornate di moda più che mai. Sono scarpe indistruttibili perché furono pensate per essere abbastanza resistente per l’allenamento su strada, ma anche ammortizzante e comoda. Negli anni Nike ha anche stretto collaborazioni con stilisti e artisti per creare versioni in edizione limitata delle Cortez, aumentando la loro rilevanza nel mondo della moda.

La versione vintage classica è quella indossata qui dall’influencer Paola Turani: la tomaia in pelle bianca è incorniciata dalla iconica virgola di Nike rossa.

Oggi le puoi trovare su Amazon anche in tante altre varianti di colore ma se vuoi andare sul sicuro, inizia con loro!

Se ami le speakers iper sportive, l’autunno 2024 ti viene incontro con tantissime proposte per essere sempre cool. Ad esempio, potrai contare su modelli come le Air Force 1 che, per la stagione, si fanno scamosciate in colori caldi come il panna e il beige.

Converse per ritrovare la grinta da teenager ad ogni età

Sulle passerelle autunnali abbiamo visto tantissime minigonne a pieghe, culotte di lana e micro abiti retrò. E se c’è una sneakers che sta bene con le gambe in vista, sono proprio loro, le Converse.

Parola di Hailey Bieber, regina delle tendenze, che qui le indossa ricalcando ironicamente la cover del film Scary Movie.

Il loro sapore di teenager ed epoche che non abbiamo mai vissuto raccontano la loro storia, passo dopo passo. Negli anni ’30 e ’40, le Converse usate dalla maggior parte dei giocatori di basket delle scuole superiori, dei college e anche dai professionisti della NBA e ancora oggi le associamo al mondo collegiale, giovane e fresco. Eppure ancora un fascino irresistibile ad ogni età. Il modello Chucks, disponibile su Amazon in tanti colori e nella variante con suola platform, è ad un prezzo davvero da paura!

Se hai un animo punk e non hai paura di osare, puoi optare per il modello Run Star Hike caratterizzata da una suola in gomma frastagliata e punta in gomma.

Puma, lo stile al confine tra sport ed eleganza

La storia di Puma è strettamente correlata a quella di Adidas e la sua evoluzione è legata a uno degli episodi più curiosi nella storia della moda sportiva, ossia la rivalità tra i due fondatori, i fratelli Rudolf e Adolf Dassler, che diedero vita rispettivamente a Puma e Adidas. Puma ha sempre mantenuto un forte legame con la moda vestendo celebrità e artisti, tra cui Rihanna, che è diventata anche direttore creativo per Puma nel 2014, lanciando la linea Fenty Puma. Puma ha anche lanciato partnership con marchi di lusso come Alexander McQueen e Mihara Yasuhiro, esplorando nuove estetiche e innovazioni di design. Inoltre ultimamente le abbiamo viste ovunque tra i campioni olimpici!

Puma è velocità, dinamismo e semplicità. Se sei fan delle scarpe total white, potrai sicuramente spaziare tra i modelli più iconici di Puma come le famose Smash. Pensa a quanti outfit ti risolveranno, per l’autunno e non solo!

