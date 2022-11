Frasi di Coco Chanel, citazioni e aforismi di un’icona della moda e dello stile

Fonte: Ansa

Ha fatto la storia della moda, adattando gli abiti maschili alle esigenze femminili. Ha inventato il tubino nero, icona di stile e passpartout in ogni occasione. Ha creato commistioni dove nessuno avrebbe mai osato fare. Le frasi di Coco, all’anagrafe Gabrielle Bonheur Chanel, e non solo loro hanno influenzato la moda e il pensiero di intere generazioni.

Ma c’è di più: il potere comunicativo, l’esempio di questa donna straordinaria sono forti oggi come un tempo. DiLei ha quindi deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi di un vero e proprio mito che, in maniera trasversale, può insegnare tanto e cambiare la vita di tanti che sono alla ricerca della propria strada.

Frasi di Coco Chanel sulle donne

Le frasi di Coco Chanel sono giunte sino ai nostri giorni e sono andate al di là della moda, qui si parla di stile, di cultura pop a 360 gradi. Le sue scelte coraggiose, le sue idee geniali e la sua visione del futuro sono ancora oggi rivoluzionarie.

Nonostante sia nata alla fine dell’Ottocento, Coco ha dimostrato sensibilità e valori che sono di sprone per chiunque. Giovani e anziani, uomini e donne, persone ambiziose e non. Ogni suo gesto, ogni sua creazione è un inno a vivere la propria esistenza come meglio si creda. Senza dare peso alle opinioni e ai giudizi altrui. Ognuno è unico e, in quanto tale, vale. In tal senso, può tornare utile analizzare le frasi sulle donne. Simbolo di emancipazione femminile, ha dato la forza a chi non credeva di averla di fare le proprie scelte in assoluta libertà:

A trent’anni, una donna deve scegliere tra il suo didietro e il suo volto.

Non si è mai troppo ricche, né troppo magre.

Una donna dovrebbe indossare il proprio profumo ovunque le piace essere baciata.

Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita.

Una donna a 19 anni può essere attraente, a 29 seducente ma solo a 39 può essere irresistibile. E più di 39 anni non dimostrerà mai nessuna donna che una volta nella vita sia stata irresistibile.

Se una donna è malvestita si nota l’abito. Se è ben impeccabilmente vestita si nota la donna.

Fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche; invece, avevo ormai una clientela di donne attive; una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche.

Perché sono così determinata a mettere la spalla dove le compete? Le donne hanno spalle molto rotonde che spingono in avanti leggermente; questo mi tocca e dico: Non si devono nascondere! Poi qualcuno ti dice: La spalla è di dietro: Io non ho mai visto donne con le spalle sul di dietro.

Una donna senza profumo è una donna senza avvenire.

Una donna dovrebbe essere due cose: di classe e favolosa.

L’educazione di una donna consiste in due lezioni: non lasciare mai la casa senza calze, non uscire mai senza cappello.

Frasi sulla bellezza

Una donna bellissima e dal carisma senza eguali era Coco Chanel. La sua bellezza era sia interiore che esteriore, ma a colpire è soprattutto la profondità d’animo che traspare dai suoi pensieri. Un concetto trasversale, una caratteristica che riusciva a cogliere ovunque e in chiunque:

La bellezza non sta né dentro né fuori, sta nell’aria che ti circonda.

La bellezza serve a noi donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini.

L’ornamento, che scienza, la bellezza che arma. Una donna è bruco di giorno e farfalla di notte, deve saper camminare e volare. Ma la farfalla non va al mercato, il bruco non va a una festa. E soprattutto una donna senza un profumo non andrà da nessuna parte.

Gli unici occhi belli sono quelli che vi guardano con tenerezza.

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della vita.

La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso.

Nelle frasi di Coco Chanel emerge quanto la bellezza corrisponda con l’espressione massima di ognuno di noi. È bello colui che è fedele a sé stesso, che non ha paura di apparire per ciò che è.

Frasi di Coco Chanel sullo stile, l’eleganza e la moda

Quando si pensa a Coco Chanel si pensa allo stile e all’eleganza fatti persona. Non era solo una stilista, non faceva moda: amava definirsi la moda stessa. Una moda per tutti e al servizio delle persone. Quando creava un abito non pensava solo alla resa estetica, ma anche alla funzionalità:

Una moda che non raggiunge le strade non è moda.

La moda passa lo stile resta.

Copiate pure le mie idee, ne avrò delle altre.

È l’accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza.

La semplicità è la chiave della vera eleganza.

La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni.

L’eleganza non consiste nell’indossare un vestito nuovo.

L’eleganza è quando l’interno è bello come l’esterno.

Innovazione! Una persona può essere sempre innovativa. Io voglio creare classici.

I sarti hanno dimenticato che dentro un vestito c’è una donna, qualcuno che possa muoversi e salire in macchina senza che le scoppino le cuciture della sottana.

La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza.

Quando troverò un colore più scuro del nero, lo indosserò. Ma fino a quel momento, mi vestirò di nero.

Addobba delle poltrone, non veste delle donne: l’eleganza è ridurre il tutto alla più chic, costosa, raffinata povertà.

La ragione per scegliere i diamanti è che, densi come sono, rappresentano il più grande valore nel più piccolo volume.

Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa.

La moda riflette sempre i tempi in cui vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo.

Il buongusto nel vestire è qualcosa d’innato, come la sensibilità del palato.

Io non faccio la moda, io sono la moda.

La moda è fatta per diventare fuori moda.

Il colore migliore di tutto il mondo è quello che sembra stare bene su di te.

L’eleganza e la grazia, nella vecchiaia, sono una forma di dignità. Una ragazza giovane non deve essere ricercata, sta talmente male.

La moda ha due scopi: comfort e amore. La bellezza arriva quando la moda ha successo.

Nessuna eleganza è possibile senza profumo. È l’accessorio invisibile, indimenticabile, per eccellenza.

L’eleganza è qualcosa di innato, si evince dalle frasi di Coco Chanel. Se un capo può aiutare ad esaltarla, da solo però non può donarla.

Frasi sulla vita

E su come affrontare la vita, sia gli aspetti positivi e che le avversità, ancora una volta Coco Chanel ha potuto insegnare tanto. Le sue citazioni, poi, continuano a vivere anche dopo oltre 50 anni dalla sua morte. E si dimostrano attuali come non mai. La modernità, l’innovazione, l’avanguardia respiravano insieme a lei e, oggi, sono immortali e preziose.

Ogni giorno è una sfilata e il mondo è la tua passerella.

Per realizzare grandi cose, dobbiamo prima sognarle.

Le cose migliori della vita sono gratis. Le seconde migliori sono molto costose.

C’è un momento per lavorare, e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione.

Ho inventato la mia vita dando per scontato che tutto ciò che non mi sarebbe piaciuto avrebbe avuto un opposto, che mi sarebbe piaciuto.

Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto.

Per essere insostituibili bisogna essere unici.

Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non lo è. È l’opposto della volgarità.

Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate.

Il successo viene spesso raggiunto da coloro che non sanno che il fallimento è inevitabile.

Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce.

Amo il lusso. Esso non giace nella ricchezza e nel fasto ma nell’assenza della volgarità. La volgarità è la più brutta parola della nostra lingua. Rimango in gioco per combatterla.

Di quante preoccupazioni ci si libera quando si decide non di essere qualcosa bensì qualcuno.

Bevo Champagne in sole due occasioni, quando sono innamorata e quando non lo sono.

Durante la mia infanzia, smaniavo per essere amata. Pensavo tutti i giorni a come togliermi la vita, anche se, in fondo, ero già morta. È stato l’orgoglio a salvarmi.

La forza si costruisce sui fallimenti, non sui propri successi. Ciò che mi ha resa forte è stato nuotare sempre controcorrente.

Ci sono persone che hanno i soldi e persone che sono ricche.

Se sei nato senza ali, non fare mai nulla per impedire loro di crescere.

L’atto più coraggioso è pensare da soli. A voce alta.

La felicità non è altro che il profumo del nostro animo.

Solo quelli che non hanno memoria insistono sulla loro originalità.

Una donna che si taglia i capelli sta per cambiare la vita.

È così che si muore.

Le frasi di Coco Chanel raccontano donne pronte a rischiare, ad andare contro tutti e tutto in nome di un ideale, della propria essenza. Perché tutti meritano di esprimere sé stessi.

Frasi di Coco Chanel sugli uomini

Anche la vita sentimentale di questa straordinaria stilista non è stata mai banale e ricca di emozioni. Ha gioito, ha sofferto, ma è comunque sempre rimasta fedele a sé stessa. Come nelle frasi di Coco Chanel sulle femminilità, anche quando parlava di uomini Coco Chanel aveva qualcosa di importante, di urgente da comunicare:

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna.

Non riesco a capire come una donna possa uscire di casa senza sistemarsi un minimo, anche solo per educazione. Non si sa mai, magari proprio quel giorno è destino che incontri l’uomo della sua vita… ed è meglio prepararsi bene al destino.

Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali neri.

Se hai capito che gli uomini sono dei bambini allora hai capito tutto della vita.

Frasi di Coco Chanel sul tempo che passa

Le frasi sul tempo che passa sono quelle su cui riflettere maggiormente: è forse l’aspetto dell’esistenza che più spaventa. Quello rispetto al quale si teme di più di arrivare impreparati quando giunge al termine. Anche su questo argomento Coco aveva qualcosa da dire, che vale la pena conoscere:

La natura vi dà il vostro viso dei 20 anni; la vita modella quello dei 30; ma quello dei 50 ve lo dovete meritare da sole.

Volersi ringiovanire è già essere vecchi.

Una donna ha l’età che merita.

La mia età dipende dai giorni e dalle persone con le quali mi trovo.

Il vero problema, il più importante, è di ringiovanire le donne. Fare in modo che abbiano l’aria giovane. A quel punto, il loro modo di vedere la vita cambia. Sono più allegre.

Quando mi annoio ho mille anni, ma se sto bene con un amico, perché preoccuparmi della mia età?

Crede che sia divertente sentirsi ripetere “Non hai più vent’anni”?

Ho avuto sempre una vita così piena. Ho sempre rincorso il tempo.

Per trent’anni da me sono venute donne vecchie e giovani, per ringiovanirsi. O, più esattamente, per fare come me: avere la mia età, che non è mai stata una questione di anni.

L’età non conta: potete essere irresistibile a vent’anni, affascinante a quaranta e irresistibile per il resto della vostra vita.

Le cure di bellezza devono iniziare dal cuore, o i cosmetici non serviranno a nulla.

Il tempo che passa, si evince dalle frasi di Coco Chanel, è un’arma a doppio taglio. Lo si deve sfruttare quando è sinonimo di saggezza e di esperienza: andarne fieri. Ma gli anni che scorrono inesorabili fanno anche molta paura, il segreto è trovare il giusto equilibrio e accettarsi, a venti come a quarant’anni. Perché ogni fase della vita è degna di essere vissuta appieno e senza rimorsi né rimpianti. Un pensiero che per la stilista rappresentava una sorta di mantra.

Frasi di Coco Chanel in francese

E, infine, perché non celebrare la grandiosità del pensiero di una donna così carismatica attraverso la lingua delle sue origini: