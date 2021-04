Chi è Rosalba, la star del web che ha conquistato tutti a ritmo di musica

editato in: da

Rosalba Andolfi, conosciuta anche solo con il suo nome, è un’influencer che ha saputo attirare l’attenzione non solo con il suo talento musicale, ma anche attraverso look eccentrici e continui cambi di colore dei suoi capelli e con i suoi look. Ha esordito sul web, infatti, con tutorial sul make-up e, ottenendo grande successo, non si è più fermata.

Nome e cognome: Rosalba Andolfi

Data e luogo di nascita: 15 ottobre 1999 a Napoli

Dove abita: Milano

Nickname: Rosalba

Segno zodiacale: Bilancia

Fidanzato: Sespo

Altezza: 1 metro e 54

TikTok: rosalba

Instagram: rosalba

YouTube: rosalba

Rosalba da piccola

Rosalba è approdata sui social media quando era solamente una bambina. Era il 2014, infatti, quando ha aperto il suo primo canale su YouTube. Diretta e allegra, ai suoi fan, che sono cresciuti esponenzialmente negli anni, mostrava make-up, segreti di bellezza e raccontava, attraverso i v-log, la sua vita quotidiana.

Crescendo, Rosalba ha scoperto la passione per la musica e per il rap, al quale si è dedicata, sacrificando anche un po’ la sua presenza sui social. Per lungo tempo, Rosalba ha messo da parte gli studi in favore della sua carriera. Nel 2020, però, ha deciso di tornare a scuola.

Le storie d’amore di Rosalba

Tancredi Galli

Come è facile immaginare, le storie d’amore di Rosalba hanno attirato la curiosità dei follower. In passato, ha avuto una relazione con SighTanc, Tancredi Galli. La loro frequentazione è terminata in maniera pacifica nel 2016.

Sespo

La storia più importante di Rosalba, però, è quella che ha iniziato nel 2018 con il collega Edoardo Esposito, conosciuto come Sespo, che fa parte del duo Valespo. La loro storia, in parte condivisa sui social attraverso immagini e brevi video, ha fatto sognare i fan dell’influencer, che ormai hanno superato quota un milione.

Collaborazioni e litigi

Tante le collaborazioni che, nel tempo, Rosalba ha avuto con gli altri influencer. Dietro le quinte del web, sono nate anche profonde amicizie, come quella con Valerio Mazzei, suo collega e migliore amico del fidanzato Sespo. È molto amica, inoltre, dell’influencer Marta Losito.

Le attività di Rosalba

Musica

La passione per la musica non è stata passeggera. Rosalba si è impegnata profondamente per diventare una cantante di successo e raggiungere i suoi sogni. E la sua determinazione è stata ripagata. Nel 2018 ha pubblicato la sua canzone ‘Teddy Bear’. Nel 2020, inoltre, è uscito il suo album ‘Angel’. Molto amato anche il brano ‘Bipolare’.

I tatuaggi di Rosalba

Rosalba ha tantissimi tatuaggi, più di sette. Ad attirare l’attenzione, in particolare, un V che spicca sulla sua caviglia e che ha voluto dedicare al suo migliore amico Valerio Mazzei.

Rosalba: colore dei capelli

Il colore naturale dei capelli di Rosalba è il castano, ma negli anni l’influencer si è mostrata con colori differenti e sgargianti. Rosa, viola, verdi, rossi, biondo platino e persino blu: la cantante non si è fatta mancare proprio nulla.