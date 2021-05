Chi è Ludovica Olgiati, da ‘Il Collegio’ a star di TikTok

editato in: da

Ludovica Olgiati: sorriso coinvolgente, carisma da vendere e grande creatività e determinazione. Seppur giovanissima, può contare già su un’importante esperienza televisiva, che l’ha resa famosa tra i suoi coetanei. Ha infatti partecipato alla prima edizione de Il Collegio, docu-reality in onda su Rai 2.

Nome e cognome: Ludovica Olgiati

Data e luogo di nascita: 25 settembre 2003 a Parabiago, Milano

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Bilancia

Genitori: Nadia e Emanuele

TikTok: @ludovicaolgiati

Instagram: @ludovicaolgiati

YouTube: ludovica olgiati

Ludovica Olgiati da piccola

Ludovica Olgiati, fin da piccola, ha dimostrato di avere una personalità frizzante e divertente. Piena di passioni, si è dedicata a tanti sport e si è avvicinata al mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcuni spot televisivi. Nonostante il tempo investito sul web, non ha mai abbandonato gli studi. Frequenta, infatti, il Liceo Scientifico.

Le storie d’amore di Ludovica Olgiati

Pur essendo molto presente sui social network e condividendo con i suoi fan molti momenti della sua vita, Ludovica ha deciso di mantenere grande riservatezza per ciò che riguarda la sua vita sentimentale. Per un periodo, è sembrata essere molto vicina all’influencer Luciano Spinelli. I due, però, hanno sempre smentito la relazione, affermando di essere solo ottimi amici.

La famiglia di Ludovica Olgiati

E se sulle questioni amorose la Olgiati è riservatissima, non ha però mai nascosto l’affetto che prova per la sua famiglia, in particolare per i suoi genitori, Nadia ed Emanuele. I due, infatti, sono più volte apparsi nei contenuti di Ludovica, che li ha coinvolti in sfide e in video divertenti. Il loro legame è innegabilmente fortissimo.

Ludovica era estremamente affezionata anche a suo nonno, a cui ha però dovuto dire addio nel novembre del 2020. Da lui, la Olgiati ha appreso tantissime virtù e ha ereditato la determinazione che la contraddistingue.

Collaborazioni e litigi

Simpatica e socievole, Ludovica si è sempre dimostrata estremamente disponibile nei confronti dei suoi colleghi. Al contempo, inoltre, ha sempre evitato scontri e pubblici litigi, mettendosi in mostra solo per il suoi talenti e per la sua creatività. Sui social, infatti, ha creato delle rubriche che nel tempo hanno conquistato sempre più spettatori.

Le attività di Ludovica Olgiati

Sport

Non solo recitazione e spettacolo. Nella vita di Ludovica c’è spazio anche per lo sport, a cui si è sempre dedicata. L’influencer, in particolare, pratica lo sci e la scherma a livello agonistico. Nonostante gli impegni, quindi, continua ad allenarsi con costanza.

Televisione

Nei programmi televisivi, la Olgiati sembra trovarsi perfettamente a suoi agio. Fin da piccolissima ha partecipato a diversi spot pubblicitari. Ha poi dato il meglio di se quando si è messa in gioco partecipando alla prima edizione de Il Collegio. Nel 2017, così, è stata catapultata in una scuola del 1960, divertendosi con altri ragazzi della sua età e affrontando sfide e restrizioni. Dopo lo show, ha continuato ad interagire con i suoi fan, aprendo un canale su YouTube che cura ancora con massima attenzione. È seguitissima anche su Instagram e su TikTok. La sua esperienza in tv, invece, è proseguita nelle vesti di giudice per il programma di Sky Uno Ale contro tutti.