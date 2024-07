Fonte: IPA Filippo Bisciglia

L’edizione 2024 di Temptation Island è in pieno svolgimento. La seconda puntata della stagione, infatti, è andata in onda il 4 luglio 2024 e il cast dei 14 partecipanti ha già perso alcuni elementi. Una coppia, infatti, ha chiuso il suo percorso nei sentimenti con un falò di confronto anticipato. Si tratta di Ludovica e Christian che, dopo il colloquio ravvicinato hanno chiuso la loro esperienza nel reality show, scegliendo di separare le loro strade.

Invece di aspettare la fine del programma televisivo per aggiornare i telespettatori su quanto sia accaduto tra la coppia, dopo la fine del reality show, la produzione di Temptation Island ha già pubblicato un video in cui Ludovica e Christian raccontano i loro rapporti attuali. La versione della coppia, però, non è del tutto concordante.

Un mese dopo Temptation Island, il racconto di Ludovica

Ludovica ha partecipato a Temptation Island 2024 in coppia con il fidanzato Christian. Ma, all’interno del villaggio turistico, la ragazza si è avvicinata al single Andrea e, alla fine della seconda puntata del reality show, i due hanno lasciato la trasmissione TV separati. Con largo anticipo, la produzione di Temptation Island 2024 ha pubblicato un video su Witty Tv in cui svela come sono andati i rapporti tra Christian e Ludovica, dopo la fine del reality show.

La prima a raccontare il suo stato d’animo è stata Ludovica che ha spiegato che adesso si sente serena ed è convinta di essere stata coraggiosa e sincera con sé stessa, nel corso della sua esperienza nel reality show. La ragazza non si pente di quanto accaduto: “Penso di aver fatto la cosa giusta per il bene sia mio che per il bene di Christian”. La protagonista dello show televisivo ha raccontato i diversi cambiamenti che ha dovuto subire la sua vita, dopo la fine di Temptation Island 2024: “Ho dovuto cambiare casa, sono tornata a casa dei miei genitori. Adesso vivo da sola in un’altra casa… Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo”.

Ludovica ha parlato anche di Christian, affermando che le dispiace per lui ma che lei ha capito di non provare dei veri sentimenti. La ragazza ha raccontato, inoltre, di aver sentito telefonicamente il suo ex fidanzato e che è convinta che lui voglia tornare insieme a lei: “Da parte sua io vedo che lui spera in un ritorno. Mi dice che non sa cosa possa succedere fra me e lui, che questa situazione è strana, che non avrebbe voluto che andasse così. Come ha fatto in passato, lo sta facendo anche adesso. Non accetta questo distacco da me”.

La fidanzata ha raccontato, inoltre, di aver sentito il single Andrea ma di non avere rapporti attualmente con lui. Ludovica non si pente di quanto fatto nel reality show, perché non vede le sue azioni come qualcosa di grave.

Un mese dopo Temptation Island, il racconto di Christian

Dopo la sua ex fidanzata, anche Christian ha raccontato la sua verità, riguardo quanto accaduto dopo la fine della sua partecipazione al reality show: “C’è voluto un po’ di tempo per superare questa delusione… Nonostante il dispiacere ora provo a rifarmi una vita e a cercare di stare sereno”. Il ragazzo è rimasto deluso anche perché non ha ricevuto delle scuse da Ludovica: “Mi aspettavo almeno delle scuse per il suo comportamento o qualcosa che mi facesse capire che comunque almeno del bene verso la mia persona lo provava. Anche in questo caso non sono rimasto contento delle sue parole perché sembrava quasi volesse giustificare il comportamento e farlo passare come una cosa innocua, leggera”.

Al contrario di quanto rivelato dalla sue ex ragazza, Christian ha affermato di non avere alcuna intenzione di tornare con lei e di voler trovare con calma qualcuno che: “Mi rispetti e che mi ami come faccio io con la persona che amo”.